В США отгремела American Music Awards 2025: кто стал лучшим артистом и какие песни отметили наградами

В ночь с 26 на 27 мая в Лас-Вегасе состоялась торжественная церемония награждения музыкальной премии American Music Awards 2025. Настоящей триумфаторкой вечера стала американская певица Билли Айлиш, поскольку одержала победу во всех категориях, где была номинирована. Однако лично звезда не смогла присутствовать на мероприятии, ведь находится в своем мировом турне.

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Важные награды артистам Леди Гаге и Бруно Марсу принес их совместный хит Die With a Smile, который, кстати, установил мировой рекорд на Spotify. Присутствовала на церемонии награждения и исполнительница Дженнифер Лопес, хотя в этом году ее имени не было среди номинантов, она стала ведущей грандиозного события, пишет Billboard.

Полный список победителей American Music Awards 2025

Артист года – Билли Айлиш

Билли Айлиш Лучший новый исполнитель – Грейси Абрамс

– Грейси Абрамс Альбом года – Hit Me Hard and Soft (Билли Айлиш)

– Hit Me Hard and Soft (Билли Айлиш) Песня года – Birds of a Feather (Билли Айлиш)

– Birds of a Feather (Билли Айлиш) Лучшая коллаборация – Die With a Smile (Бруно Марс и Леди Гага)

Лучшая социальная песня – Anxiety (Doechii)

– Anxiety (Doechii) Лучший гастролирующий артист – Билли Айлиш

– Билли Айлиш Лучший видеоклип – Die With a Smile (Бруно Марс и Леди Гага)

– Die With a Smile (Бруно Марс и Леди Гага) Лучший поп-артист – Бруно Марс

– Бруно Марс Лучшая поп-артистка – Билли Айлиш

Билли Айлиш Лучший поп-альбом – Hit Me Hard and Soft (Билли Айлиш)

Hit Me Hard and Soft (Билли Айлиш) Лучшая поп-песня – Birds of a Feather (Билли Айлиш)

Лучший кантри-певец – Post Malone

Post Malone Лучшая кантри-певица – Бейонсе

Бейонсе Лучший кантри-дуэт или группа – Dan + Shay

Dan + Shay Лучший кантри-альбом – Cowboy Carter (Бейонсе)

Cowboy Carter (Бейонсе) Лучшая кантри-песня – I Had Some Help (Post Malone и Морган Уоллен)

Лучший хип-хоп артист – Эминем

– Эминем Лучшая хип-хоп артистка – Megan Thee Stallion

Megan Thee Stallion Лучший хип-хоп альбом – The Death of Slim Shady (Эминем)

The Death of Slim Shady (Эминем) Лучшая хип-хоп песня – Not Like Us (Кендрик Ламар)

Not Like Us (Кендрик Ламар) Лучший R&B певец – The Weeknd

– The Weeknd Лучшая R&B певица – SZA

Лучший R&B альбом – Hurry Up Tomorrow (The Weeknd)

Hurry Up Tomorrow (The Weeknd) Лучшая R&B песня – Saturn (SZA)

Saturn (SZA) Лучший латиноамериканский артист – Бэд Банни

– Бэд Банни Лучшая латиноамериканская артистка – Бекки Джи

Лучший латиноамериканский дуэт или группа – Julion Alvarez Y Su Norteño Banda

Julion Alvarez Y Su Norteño Banda Лучший латиноамериканский альбом – DeBÍ TiRAR MáS FOToS (Бед Банни)

DeBÍ TiRAR MáS FOToS (Бед Банни) Лучшая латиноамериканская песня - Soltera (Шакира)

- Soltera (Шакира) Лучший рок-исполнитель – Twenty One Pilots

– Twenty One Pilots Лучший рок-альбом – Clancy (Twenty One Pilots)

Clancy (Twenty One Pilots) Лучшая рок-песня – The Emptiness Machine (Linkin Park)

The Emptiness Machine (Linkin Park) Лучший танцевальный / электро артист – Леди Гага

– Леди Гага Лучший саундтрек – Arcane League of Legends: Season 2

Arcane League of Legends: Season 2 Лучший афробит исполнитель – Tyla

– Tyla Лучший K-Pop исполнитель – RM (Ким Намджун)

Стоит отметить, что в этом году American Music Awards добавили несколько новых номинаций. Ранее среди перечня не было категорий "Альбом года", "Песня года" и "Лучшая социальная песня".

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