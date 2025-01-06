Объявлены победители 'Золотого глобуса 2025': кто получил награду за лучшие фильмы, сериалы и актерскую игру. Список

В ночь на 6 января в Лос-Анджелесе состоялась 82-я церемония награждения кинопремии "Золотой глобус 2025", которую ежегодно присуждает Голливудская ассоциация иностранной прессы. Престижное мероприятие прошло в гостинице Беверли Хилтон, где собрались все номинанты и успешные представители индустрии кино.

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Триумфом на премии стала французская лента "Эмилия Перес", получившая четыре награды в разных категориях. А вот американская актриса Деми Мур одержала свою первую статуэтку за главную роль в боди-хороре "Субстанция".

Победители кинопремии "Золотой глобус 2025"

Лучшая актриса второго плана – Зои Салдана ("Эмилия Перес")

Лучшая актриса в комедийном сериале или мюзикле – Джин Смарт ("Хитрости")

Лучший актер в драматическом сериале – Хироюки Санада ("Сегун")

Лучшая актриса второго плана в сериале – Джессика Ганнинг ("Олененок")

Лучший актер второго плана в сериале – Таданобу Асано ("Сегун")

Лучший актер второго плана – Киран Калкин ("Настоящая боль")

Лучший актер в комедийном сериале или мюзикле – Джереми Аллен Уайт ("Медведь")

Лучший сценарий драматического фильма – Питер Строхан ("Конклав")

Лучшая актриса в мюзикле или комедии – Деми Мур ("Субстанция")

Лучшая актриса в драматическом сериале – Анна Саваи ("Сегун")

Лучший актер второго плана в минисериале или телефильме – Колин Фаррел ("Пингвин")

Лучшая актриса второго плана в минисериале или телефильме – Джоди Фостер ("Настоящий детектив: Страна ночи")

Лучшая актриса в драматическом фильме – Фернанда Торрес ("Я все еще здесь")

Лучший актер в драматическом фильме – Эдриен Броуди ("Бруталист")

Лучший актер в мюзикле или комедии – Себастьян Стэн ("Другой человек")

Лучший фильм на неанглийском языке – "Эмилия Перес"

Лучший анимационный фильм – "Течение"

Лучший режиссер драматического фильма – Брейди Корбет ("Бруталист")

Лучший саундтрек – Трент Резнор, Аттикус Росс ("Претенденты")

Лучшая оригинальная песня – El Mal ("Эмилия Перес")

Лучшие кассовые сборы – "Wicked: Чародейка"

Лучший минисериал или телефильм – "Олененок"

Лучший сериал в жанре комедии или мюзикла – "Хитрости"

Лучший драматический сериал – "Сегун"

Лучший драматический фильм – "Бруталист"

Лучший мюзикл или комедия – "Эмилия Перес"

Ранее OBOZ.UA рассказал, что звезду фильма "Анатомия падения", получившего "Золотой глобус", обвинили в изнасиловании своего коллеги.

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