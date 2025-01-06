Объявлены победители "Золотого глобуса 2025": кто получил награду за лучшие фильмы, сериалы и актерскую игру. Список
В ночь на 6 января в Лос-Анджелесе состоялась 82-я церемония награждения кинопремии "Золотой глобус 2025", которую ежегодно присуждает Голливудская ассоциация иностранной прессы. Престижное мероприятие прошло в гостинице Беверли Хилтон, где собрались все номинанты и успешные представители индустрии кино.
Триумфом на премии стала французская лента "Эмилия Перес", получившая четыре награды в разных категориях. А вот американская актриса Деми Мур одержала свою первую статуэтку за главную роль в боди-хороре "Субстанция".
Победители кинопремии "Золотой глобус 2025"
Лучшая актриса второго плана – Зои Салдана ("Эмилия Перес")
Лучшая актриса в комедийном сериале или мюзикле – Джин Смарт ("Хитрости")
Лучший актер в драматическом сериале – Хироюки Санада ("Сегун")
Лучшая актриса второго плана в сериале – Джессика Ганнинг ("Олененок")
Лучший актер второго плана в сериале – Таданобу Асано ("Сегун")
Лучший актер второго плана – Киран Калкин ("Настоящая боль")
Лучший актер в комедийном сериале или мюзикле – Джереми Аллен Уайт ("Медведь")
Лучший сценарий драматического фильма – Питер Строхан ("Конклав")
Лучшая актриса в мюзикле или комедии – Деми Мур ("Субстанция")
Лучшая актриса в драматическом сериале – Анна Саваи ("Сегун")
Лучший актер второго плана в минисериале или телефильме – Колин Фаррел ("Пингвин")
Лучшая актриса второго плана в минисериале или телефильме – Джоди Фостер ("Настоящий детектив: Страна ночи")
Лучшая актриса в драматическом фильме – Фернанда Торрес ("Я все еще здесь")
Лучший актер в драматическом фильме – Эдриен Броуди ("Бруталист")
Лучший актер в мюзикле или комедии – Себастьян Стэн ("Другой человек")
Лучший фильм на неанглийском языке – "Эмилия Перес"
Лучший анимационный фильм – "Течение"
Лучший режиссер драматического фильма – Брейди Корбет ("Бруталист")
Лучший саундтрек – Трент Резнор, Аттикус Росс ("Претенденты")
Лучшая оригинальная песня – El Mal ("Эмилия Перес")
Лучшие кассовые сборы – "Wicked: Чародейка"
Лучший минисериал или телефильм – "Олененок"
Лучший сериал в жанре комедии или мюзикла – "Хитрости"
Лучший драматический сериал – "Сегун"
Лучший драматический фильм – "Бруталист"
Лучший мюзикл или комедия – "Эмилия Перес"
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