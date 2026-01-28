'В следующий раз оштрафуют за немытую голову'. Анатолич заявил, что подаст в суд из-за штрафа жены: мнения украинцев разделились

Украинский ведущий Анатолий Анатолич заявил, что будет идти в суд из-за того, что полицейские оштрафовали его жену Юлу на 1100 гривен за загрязненный номерной знак на автомобиле. Как отметил шоумен, его возмутила не сумма денежного взыскания, а деятельность правоохранителей во время, когда из-за погодных условий на дорогах немало грязи.

Об инциденте знаменитость рассказал на личной странице в Instagram. Он подчеркнул, что Юла направлялась на церемонию прощания с павшим защитником Украины в пригород Киева. Из-за воздушной тревоги у нее не работал GPS-навигатор, поэтому к месту назначения она медленно добиралась по грязной дороге на едва заряженном электромобиле и не нарушала скоростной режим. Однако, по словам ведущего, эти обстоятельства не повлияли на решение полицейских.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика

"Как это возможно сейчас, в такой ситуации оштрафовать девушку за то, что у нее испачкан номерной знак? В таком дерьме, которое сейчас на улице, которое творится в нашей стране в целом. Меня не было рядом. Разумеется, это был бы другой разговор. Я отстаивал бы свои права. Понятно, что я заплатил, но буду подавать в суд. Для меня принципиально доказать, что то, что они сделали, это отвратительно", – сообщил шоумен.

Как добавил Анатолий Анатолич, его возмутило, что в наше сложное время люди не проявляют друг к другу поддержку и взаимовыручку. В конце поста он иронично поинтересовался: "Есть ли штраф от Instagram за загрязненные волосы, из-за отсутствия воды?".

Такой эмоциональный рассказ шоумена вызвал довольно неоднозначную реакцию пользователей сети. Часть юзеров полностью поддержала позицию Анатолия Анатолича и отметила, что не понимает причины наложения штрафа:

"В следующий раз нас оштрафуют за немытую голову. Капец".

"Можно выписать предупреждение. Ок. Потому что загрязненные номера, это нарушение, действительно. Их камеры не распознают! Но человечность никто не отменял. И предупреждение – тоже. Это отвратительно с их стороны. 100% лишь бы планы свои выполнить".

"И у меня такое было, это тупость страшная".

"Предупредить должны были, но не штрафовать".

"Так пусть поедут в дорожные службы и там выпишут штраф за грязь на асфальте!"

"Поддерживаю вашу позицию, это действительно позор такой полиции! И правильно, что принципиально подаете в суд, дело не в 1100 грн, а в том, что такая полиция украинцам не нужна".

А вот другая часть пользователей сети раскритиковала обвинения Анатолича в сторону правоохранителей. Люди отметили, что по правилам дорожного движения номерной знак должен быть чистым, а Юла могла просто его протереть.

"Правила есть правила. Вышла, протерла влажной салфеткой и поехала дальше, здесь не нужны никакие мойки. А если бы она совершила ДТП, как зафиксировать тогда, когда номера не видно? Верховенство права должно быть, а не человечность".

"Господин Анатолич, это есть в ПДД, номерной знак должен быть читабельным! Вы же протираете лобовое перед тем как ехать? И знак должны. Это ваша обязанность как водителя. Какая разница, какая грязь под ногами? Если я проедусь по трассе, будет то же самое. Прекратите истерику. Еще и при том, что вы неоднократно показывали, какая ваша жена "сознательный" водитель (пустой бак посреди дороги), вы хотите какой-то эмпатии?"

"Какая разница, куда ехала. Эмоции понятны, но ведь знаки должно быть видно. Это же элементарные правила ПДД. Обычно вода не надо, просто тряпкой протирают".

"Учите правила дорожного движения и учитесь ответственности, а не перекладыванию ее на других, на погоду, на воду. Лобовое стекло вы тоже не протираете, как едете? Подозреваю, что дошло до штрафа, потому что жена вызвала подмогу мужа, который сделал скандал и рассказывал кому куда бежать".

