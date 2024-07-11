В сети завирусилось видео, как Адель в полуфинале Евро-2024 кричит фанату: 'Заткнись!'

Всемирно известная английская певица Адель возмутила поклонников своим поведением во время футбольного матча полуфинала Евро-2024 в Дортмунде. Момент, когда 36-летняя звезда кричит одному из болельщиков: "Заткнись!", попал на видео и завирусился в социальных сетях.

Видео дня

Несмотря на напряженную атмосферу, продолжавшуюся на протяжении двух таймов, исполнительнице не нравилась эмоциональность спортивных фанатов, пишет Daily Mirror. Момент с резким высказыванием был опубликован присутствующим на стадионе фаном в Instagram.

Инцидент произошел во время футбольного матча полуфинала Евро-2024 Англия – Нидерланды. На видео можно увидеть, что Адель находилась на высокой трибуне среди болельщиков, аплодировавших Гарри Кейну после того, как спортсмен забил первый гол. В стрессовый момент, перед решающим пенальти, звезда повернула голову к фанатам и прокричала: "Заткнись!"

Несмотря на то, что некоторые любители творчества американки оправдали такое поведение звезды избытком эмоций и волнением, большинство пользователей сети было возмущено ее резким высказыванием:

"Насколько важной она себя считает?"

"Мне действительно не нравится эта женщина".

"Почему кто-то должен замолчать?"

"Это, пожалуй, самая скучная трибуна. Отсутствие празднования и потребность кричать на толпу людей. Безумцы, как они живут".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Адель оскандалилась из-за платья дизайнера Валентина Юдашкина, который одевал российскую армию.

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