В сети показали рождественскую открытку единственной дочери Елизаветы II с автографом принцессы Анны

Принцесса Анна, единственная дочь покойной королевы Великобритании Елизаветы II, порадовала королевских поклонников новой рождественской открыткой. 74-летняя королевская особа фото со своим мужем, 69-летним сэром Тимоти Лоуренсом, которые едут в карете после посещения службы Ордена Подвязки, состоявшейся в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке в июне.

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На Facebook-странице Reliant Motors Club, объединяющей владельцев и энтузиастов автомобилей марки Reliant, поделились эксклюзивным снимком открытки. "Как всегда, для нас большая честь получить рождественскую открытку от Ее Королевского Высочества Принцессы, желающую всем членам организации счастливого и мирного Рождества и Нового года", – говорится в сообщении.

Внутри открытки было опубликовано послание: "С лучшими пожеланиями счастливого и мирного Нового года", с подписью Анны от руки. На обороте была изображена корона над буквой "А", на которой курсивом была написана "Анна". Как сообщает Daily Mail, после просмотра открытки королевские поклонники собрались на платформе Х, чтобы поделиться своими мыслями. Один из них написал: "Красивая открытка". Второй добавил: "Чудесная фотография", а третий сказал, что снимок был "прекрасным" выбором.

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