20 апреля умер народный артист России, скрипач и дирижер Сергей Стадлер. Сердце музыканта остановилось в возрасте 63 лет, когда он летел из Санкт-Петербурга в Стамбул.

Как сообщают росмедиа, Стадлеру стало очень плохо на борту самолета, из-за чего пилот даже совершил посадку в Бухаресте. Врачи пытались реанимировать скрипача, однако все попытки вернуть его к жизни оказались тщетными.

Сергей Стадлер родился и вырос в Ленинграде, где уже с 5 лет начал заниматься музыкой. Сначала мать научила его играть на рояле, а впоследствии он освоил скрипку. Получив высшее образование, Стадлер начал выступать на больших сценах РФ, после чего ездил с турне и за границу, например в Японию, Китай и Францию. Скрипач преподавал в Московской консерватории, а в 2013 году основал и возглавил Симфонический оркестр Петербурга.

Не избегал музыкант выступлений и в Киеве. В 2001 году Стадлер дал несколько концертов в Национальной филармонии Украины, где играл не только сольно, но и вместе с артистами Национального заслуженного академического симфонического оркестра Украины.

"Репетиция – это рабочий процесс, и я не очень люблю, когда на ней присутствуют посторонние лица. Но в Киеве я – гость, поэтому решил сделать исключение. С украинскими артистами мы быстро нашли общий язык. С оркестрантами мы уже выступали несколько раз. Я хотел бы отметить высокий профессионализм коллектива", – комментировал скрипач сотрудничество с украинцами.

Однако уже в 2014 году Сергей Стадлер забыл свои положительные слова об Украине и полностью стал на сторону кровавой политики Кремля. Он подписал письмо российскому диктатору Владимиру Путину в поддержку аннексии Крыма.

