В пожаре трагически погибла автор хита I kissed a girl Джилл Собуле: подробности

В возрасте 66 лет трагически оборвалась жизнь американской певицы и автора композиции I kissed a girl Джилл Собуле. Знаменитость погибла при пожаре в доме своих друзей, расположенном в пригороде Миннеаполиса (США), 1 мая.

Как сообщает Variety, смерть артистки подтвердил ее менеджер Джон Портер. Отмечается, что правоохранительные органы устанавливают причину пожара.

"Джилл Собуле была силой природы и правозащитницей, чья музыка вплетена в нашу культуру. Мне было так весело работать с ней. Я потерял клиента и друга. Я надеюсь, что ее музыка, память и наследие продолжат жить и вдохновлять других", – отметил представитель исполнительницы.

Джилл Собуле родилась 16 января 1959 года. Свой творческий путь артистка начала, выпустив первый музыкальный альбом Things Here Are Different, спродюсированный Тоддом Рандгреном в 1990-м. Спустя пять лет исполнительница подписала контракт с лейблом Atlantic. В своих композициях знаменитость раскрывала многие острые и важные темы, среди которых смертная казнь, анорексия и права ЛГБТК+.

Одними из самых популярных проектов Джилл Собулэ стали треки Supermodel, прозвучавшие в комедии "Бестолковые", и I Kissed a Girl. Кстати, вторая композиция была первой музыкальной работой на ЛГБТК-тематику, попавшей в топ-20 чарта Billboard в 1995 году. Хит снова стал популярен в 2008-м, когда певица Кэти Перри выпустила сингл с тем же названием.

Джилл Собуле была первой среди артистов, использовавших краудфандинг для выпуска альбомов. Она создала музыкальную работу благодаря вкладам поклонников.

