В Москве умер известный актер родом из Украины, который в 13 лет прошел Вторую мировую войну

В Москве 14 января умер актер театра и кино Виктор Рухманов – уроженец Харькова, участник Второй мировой войны, который в 13-летнем возрасте оказался на фронте. На момент смерти ему было 95 лет.

О смерти заслуженного артиста сообщили в Telegram-канале Московского театра сатиры, где он работал. Несмотря на то, что значительную часть своей карьеры Рухманов провел в России – 69 лет, его жизненный и профессиональный путь тесно связан с Украиной.

Виктор Рухманов родился в Харькове. Во время Второй мировой войны, в 13 лет, он ушел на фронт и стал воспитанником и "сыном полка". После победы Союза в 1945 году юный фронтовик участвовал в параде на Красной площади, однако после этого остался не в столице СССР, а вернулся в родной Харьков.

Именно там Рухманов сделал первые профессиональные шаги в актерстве. Он поступил в Харьковский академический театр музыкальной комедии, где работал до 1957 года. Этот период стал для него фундаментальным – здесь формировался его сценический опыт и профессиональная школа.

В 27 лет актер окончил Школу-студию МХАТ (курс русского актера Владимира Топоркова). В том же году его заметил художественный руководитель Московского театра сатиры Валентин Плучек и пригласил в труппу. Впоследствии Рухманов стал одним из ведущих актеров театра, а также работал ассистентом режиссера.

В Театре сатиры Виктор Рухманов прослужил 69 лет, став одним из ветеранов сцены. Параллельно он снимался в российских фильмах-спектаклях, художественных лентах и телесериалах.

