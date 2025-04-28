В МИД отреагировали на задержание 19-летнего украинского рэпера в Румынии: что с ним сейчас

В понедельник, 28 апреля, стало известно о том, что украинский рэпер PŁATEK LUV (Никита Еськов) был задержан в аэропорту румынского города Клуж-Напока. По словам 19-летнего исполнителя, он проходил паспортный контроль, однако в какой-то момент его остановили и без объяснений отвели на допрос.

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На эту информацию оперативно отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины. В комментарии OBOZ.UA дипломаты сообщили, что в настоящее время рэпер PŁATEK LUV уволен из-под стражи и обеспечен адвокатом.

Кроме того, посольство Украины в Румынии держит дело на контроле и принимает соответствующие меры для консульской защиты.

"По информации посольства Украины в Румынии, гражданина Украины, 2006 г.р., проживающего в Польше, задержали румынские правоохранительные органы в г. Клуж Напока по запросу РФ. Как только об этом стало известно, консул сразу принял необходимые меры с целью оказания содействия", – отмечают в дипучреждении.

Вероятно, задержание рэпера, настоящее имя которого Еськов Никита Анатольевич, произошло из-за того, что в 2024 году он был занесен в список террористов и экстремистов РФ.

Ранее он рассказал, что на паспортном контроле его без объяснений повели на осмотр и допрос. Перевернули все вещи певца. Пограничники спрашивали его о каждом пустяке. Допрос длился более шести часов.

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