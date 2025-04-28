19-летнего украинского рэпера задержали в Румынии и угрожают передать России: подробности

Украинский рэпер PŁATEK LUV сообщил, что его задержали в аэропорту румынского города Клуж-Напока. По словам 19-летнего исполнителя, он проходил паспортный контроль, однако в какой-то момент его остановили и без объяснений отвели на допрос.

Видео дня

Как заметил юноша, позже ему сообщили: задержание произошло из-за того, что он находится в международном розыске по запросу РФ, куда его якобы хотят депортировать. Об этом рэпер рассказал на личной странице в Instagram.

"На паспортном контроле меня без объяснений увели на досмотр и допрос. Перевернули и перерыли все мои вещи – буквально всё, до последнего фантика и носка в рюкзаке. Спрашивали про каждую мелочь. Допрос длился больше шести часов. После этого мне сказали подождать. Спустя полчаса подошёл офицер румынской полиции и сообщил, что я не могу покинуть аэропорт и территорию Румынии, потому что нахожусь в международном розыске по запросу РФ. Они отправили в Россию уведомление о моём задержании и ждут ответа, по какой статье меня хотят судить и депортировать в Россию", – написал исполнитель.

По словам PŁATEK LUV, после допроса его отправили в обыскную комнату в аэропорту, где он должен ожидать ответ из РФ. Рэпер добавил, что у него забрали все документы, оставив только телефон. Позже PŁATEK LUV снова вышел на связь в соцсети и сообщил, что по его делу состоялось первое судебное заседание. Других деталей инцидента он пока не разглашает.

Вероятно, задержание рэпера, настоящее имя которого Еськов Никита Анатольевич, произошло из-за того, что в 2024 году он был занесен в список террористов и экстремистов РФ.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что скандального TikTok-блогера, устраивавшего погромы в Варшаве и мечтавшего жить в Москве, был депортирован в Украину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!