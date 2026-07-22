В команде Анны Тринчер разъяснили ситуацию после обвинений в угрозах в адрес журналистов

После громкого скандала вокруг новой песни Анны Тринчер "Маргарита" команда певицы впервые подробно разъяснила свою позицию. Представители артистки ответили не только на упреки относительно сотрудничества с композитором, который в настоящее время работает в России, но и прокомментировали заявления музыкального издания МУЗВАР о якобы угрозах в адрес журналистов.

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По словам представителей певицы в комментарии РБК, Анна Тринчер не покупала песню напрямую у композитора Владимира Курто, который после переезда в Москву сотрудничает с российскими артистами. Права на композицию, как утверждают в команде, были приобретены еще в 2021 году у украинского музыкального брокера, который на тот момент уже владел ими.

В команде подчеркнули, что Тринчер никогда лично не знала Курто, не контактировала с ним и не работала вместе с ним.

"Анна не была знакома с автором песни Владимиром Курто, не имела с ним никаких контактов и никогда не сотрудничала с ним", – пояснили представители артистки.

Они также заверили, что о нынешней деятельности композитора на российском музыкальном рынке узнали уже после релиза "Маргариты". Именно поэтому, по их словам, решили удалить его имя из списка авторов песни.

"Именно поэтому сегодня мы стремимся максимально дистанцировать этот релиз от любых ассоциаций с российским музыкальным рынком", – отметили в команде.

По словам представителей певицы, когда композицию покупали пять лет назад, они не могли знать, как в дальнейшем сложится карьера всех людей, причастных к ее созданию.

В частности, команда Тринчер отреагировала на заявления МУЗВАР о том, что после журналистского запроса редакция начала получать сообщения с угрозами и требованиями не публиковать материал.

Представители артистки категорически опровергли любую причастность к этому и заявили, что PR-агентство NAME PR, сотрудничающее с певицей, не имеет никакого отношения к такой переписке.

"NAME PR не имеет к ним никакого отношения. Мы категорически не поддерживаем любое давление на журналистов", – заявили в команде.

По словам представителей певицы, обнародованные скриншоты не позволяют достоверно установить ни автора переписки, ни его возможную связь с командой Тринчер. Также там отметили, что предоставили редакции всю имеющуюся у них информацию о приобретении прав на "Маргариту".

"Мы убеждены, что любые общественно значимые темы должны обсуждаться на основе проверенных фактов, а профессиональный диалог между медиа и представителями индустрии должен оставаться конструктивным", – подытожили в команде артистки.

Как сообщал OBOZ.UA, скандал разгорелся после того, как музыкальный портал МУЗВАР обратил внимание, что среди авторов музыки к "Маргарите" был указан Владимир Курто – композитор, проживающий в Москве и, по данным открытых источников, продолжающий работать с российскими исполнителями. После резонанса его имя из титров композиции удалили.

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