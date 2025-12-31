В Киеве провели в последний путь актера и телеведущего Анатолия Суханова: как прошли похороны

31 декабря в Киеве состоялась церемония прощания с 54-летним украинским актером и телеведущим Анатолием Сухановым. Она прошла в большом зале Центрального крематория столицы и собрала коллег, друзей и учеников деятеля культуры.

Анатолий Суханов умер 27 декабря в возрасте 54 лет. Прощание с актером состоялось в присутствии представителей театрального и телевизионного сообщества, которые пришли почтить память коллеги. Среди них глава Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Евгений Нищук и актриса Римма Зюбина, пишет "Суспільне".

Они поделились воспоминаниями о Суханове как о человеке искреннем, доброжелательном и открытом к людям. По словам Нищука, актер был "соткан из любви", избегал конфликтов и никогда не отвечал агрессией на агрессию.

Римма Зюбина вспомнила, что знакома с Сухановым еще со времен вступительных экзаменов в университет имени Карпенко-Карого, куда они тогда не смогли поступить с первой попытки. Впоследствии их объединила работа на телевидении в детской программе Натальи Зозули "Еники-Беники".

По словам актрисы, Суханов был надежным партнером в кадре, тонко чувствовал ритм и настроение работы, а зрители часто воспринимали их как семью.

Коллеги также вспоминали, что актер ответственно относился не только к профессии, но и к семье. После выезда матери за границу он заботился о младших брате и сестре.

Анатолий Суханов получил актерское и режиссерское образование в университете имени Карпенко-Карого, где впоследствии преподавал. Работал в Киевском академическом театре "Колесо", Театре юного зрителя на Липках, драматическом театре "Браво", а в последние годы возглавлял Киевскую театральную школу-студию.

Напомним, Анатолий Суханов умер 27 декабря в больнице после того, как накануне утром его госпитализировала скорая.

Вспоминая Анатолия Суханова, его коллеги рассказали OBOZ.UA, как он принципиально требовал украинского языка в быту и жил так, будто каждый день – премьера. Работал с Андреем Данилко, дружил с Романом Виктюком и планировал творить до 130 лет.

