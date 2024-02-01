'В горе, в радости и в войне': Порошенко трогательно поздравил жену с днем рождения. 10 фото пары, которая всегда вместе

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко щемяще поздравил свою жену Марину с днем рождения. 1 февраля бывшая первая леди отмечает 62-летие.

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Пара в этом году будет праздновать 40-летие свадьбы, но экс-лидер украинцев продолжает посвящать любимой трогательные посты по случаю знаковых для них дней. Последний такой появился в его Facebook и растрогал украинцев. OBOZ.UA решил показать 10 фото супругов, которые почти не расстаются.

"Так хочется много тебе сказать. Но и ты сама все знаешь. За почти 40 лет совместной жизни ты никогда не опускала руки. Своей мудростью ты способна решать любые проблемы. И это очень меня восхищает. Ты никогда не сомневалась в нашей победе и продолжаешь делать все для нее. Ты необыкновенная оптимистка и всегда ею была. Спасибо, любимая, что рядом. Всегда. В горе, в радости и в войне. Верю, что скоро – в победе. Люблю. С днем рождения, моя Марина!" – публично обратился к жене Петр Порошенко.

Избранница бывшего президента часто сопровождает его на встречах и благотворительных мероприятиях, хоть и сама имеет много дел и собственных проектов.

OBOZ.UA решил показать памятные фото пары, которые есть в открытом доступе и частном архиве супругов.

Свадьбу, как мы уже писали, пара сыграла почти 40 лет назад, хотя познакомились влюбленные намного раньше. Петр Порошенко влюбился с первого взгляда.

Когда они встретились, тогда еще совсем юный, 17-летний уроженец Одесщины, совсем не переживал из-за трехлетней разницы в возрасте. Чуть старше его Марина тоже не считала, что это станет препятствием.

Однажды влюбленный юноша даже подрался из-за своей избранницы, что вызвало у нее чувство гордости.

Позже пара зажила своей размеренной жизнью и начала строить семью, пока в 2014 году Марина Порошенко не стала первой леди.

Супруги и раньше публиковали общие, семейные фото, но теперь их стало еще больше. Марина Порошенко сопровождала мужа на пресс-конференциях, ездила с ним в командировки, поздравляла украинцев с праздниками и участвовала в трогательных фотосессиях.

С началом полномасштабной войны, она стала опорой пятого президента Украины и часто сопровождает его на встречах с военными.

Ранее OBOZ.UA писал, что в канун Рождества Петр и Марина Порошенко посетили 10-ю отдельную горно-штурмовую бригаду "Эдельвейс". Порошенко поздравили украинцев с Рождеством и напомнили, что война никуда не делась.

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