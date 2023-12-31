Петр и Марина Порошенко поздравили украинцев: мы – нация невероятных людей, и мы победим

Петр и Марина Порошенко поздравили украинцев с наступающим 2024 годом. "Мы пережили этот год. Мы – это нация невероятных людей. Людей, которые могут донатить, плести сетки, лепить вареники, таскать гуманитарку через полузаблокированную границу и главное – утилизировать орков сотнями в сутки", – говорит Петр Порошенко.

Видео дня

"Во времена великих трагических испытаний ничто другое не имеет такого большого значения, как то, есть ли у тебя плечо, готовое быть рядом в затруднительной ситуации. И готов ли ты сам стать таким плечом для других. Я горжусь тем, что бок о бок со мной – невероятные люди. Те, кто с оружием в руках защищает Украину. Это те, кого вы сейчас видите, и те, кто обычно остаются за кадром. Те, кто круглосуточно двигаются, развозя грузы в любую погоду, в любое время суток, иногда рискуя собственной жизнью. Те, которые анализируют специфический рынок военной техники, придумывают невероятные способы поставить на ноги то, что давно на них не стояло, привести в порядок любой сложный аппарат или придумать какой-то новый, необходимой армии сейчас", – рассказывает пятый президент.

"Те, кто выпекает хлеб под обстрелами. Кто подает свет и тепло в дома. Кто учит детей и лечит и маленьких, и стариков", – добавляет Марина Порошенко.

"Но прежде всего поднимите ваши бокалы за тех, кто сейчас в холодном окопе. За тех, кто с фронта может поздравить родных разве что видеосвязью через старлинк. Поднимите бокалы за их детей, за их семьи", – говорит Петр Порошенко.

"Поднимите бокал и за себя. За то, что вы часть невероятной нации, которая удивила весь мир", – призвала Марина Порошенко.

"И дайте слово себе и тем, кто рядом – продолжать двигаться дальше, каждый в своем темпе, чтобы праздники не похищала война. Мы победим. Это вопрос времени, мастерства наших военных и единства украинской нации", – убежден пятый президент.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!