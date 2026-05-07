В 'голом' платье без белья: 56-летняя Кейт Бланшетт поразила смелым образом на красной дорожке. Фото

Австралийская актриса Кейт Бланшетт произвела фурор на церемонии вручения престижной награды Британского института кино BFI Fellowship. 56-звезда вышла на красную дорожку в эффектном полупрозрачном платье без бюстгальтера.

Видео дня

Смелый образ прекрасно подчеркнул фигуру знаменитости и в очередной раз продемонстрировал ее безупречное чувство стиля. Как выглядела актриса на торжественном мероприятии смотрите в материале OBOZ.UA.

Кейт Бланшет предпочла интересный многослойный образ. Она одела приталенный блейзер с глубоким вырезом, под которым не было белья, а наверх добавила черное платье в пол из сетчатой ткани. Интересным акцентом аутфита селебрити стали кружевные элементы в зоне декольте и на рукавах.

Прическу актриса выбрала простую однако довольно стильную – она распустила короткие волосы, создав интересную фактуру благодаря едва заметным волнам и боковому пробору. Внешность Кейт Бланшет подчеркнула с помощью нюдового макияжа, сосредоточив акцент на глазах.

В таком эффектном аутфите знаменитость вручила BFI Fellowship мексиканскому режиссеру Гильермо дель Торо. Он получил почетную награду за многочисленные успешные кинопроекты, среди которых "Форма воды", "Пиноккио", "Лабиринт Фавна", "Тихоокеанский рубеж", "Франкенштейн" и другие.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Анджелина Джоли вышла в свет в "голом" платье и показала свои впечатляющие татуировки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!