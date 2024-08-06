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В дом Тома Хэнкса ворвались воры: что известно

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
1 минута
1,1 т.
В дом Тома Хэнкса ворвались воры: что известно

Известный американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон стали жертвами ограбления. По имеющейся информации, в их дом в Лос-Анджелесе вторглись воры, разбившие окно, чтобы получить доступ к гостевому помещению на территории и вынести ценные вещи.

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Как сообщает TMZ, инцидент произошел "несколько недель назад", злоумышленники не смогли попасть в главное здание. Что именно исчезло, пока неизвестно. Полиция расследует кражу, но никого пока не задержали. Эта тревожная новость появилась почти через год после того, как в дом 34-летнего сына супругов Чета ворвались бандиты. Тогда вор напал на правоохранителей, прибывших на место происшествия, но владелец дома не пострадал.

В дом Тома Хэнкса ворвались воры: что известно

Недавний инцидент произошел среди бела дня, когда звезды находились за городом. Сигнализации, которая сработала из-за разбитого стекла, было недостаточно, чтобы помешать ворам войти внутрь. Источники утверждают, что Том и Рита не были мишенью. Зато, говорят инсайдеры, это похоже на работу одной из многих банд в этом районе.

В дом Тома Хэнкса ворвались воры: что известно

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