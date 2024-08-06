В дом Тома Хэнкса ворвались воры: что известно

Известный американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон стали жертвами ограбления. По имеющейся информации, в их дом в Лос-Анджелесе вторглись воры, разбившие окно, чтобы получить доступ к гостевому помещению на территории и вынести ценные вещи.

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Как сообщает TMZ, инцидент произошел "несколько недель назад", злоумышленники не смогли попасть в главное здание. Что именно исчезло, пока неизвестно. Полиция расследует кражу, но никого пока не задержали. Эта тревожная новость появилась почти через год после того, как в дом 34-летнего сына супругов Чета ворвались бандиты. Тогда вор напал на правоохранителей, прибывших на место происшествия, но владелец дома не пострадал.

Недавний инцидент произошел среди бела дня, когда звезды находились за городом. Сигнализации, которая сработала из-за разбитого стекла, было недостаточно, чтобы помешать ворам войти внутрь. Источники утверждают, что Том и Рита не были мишенью. Зато, говорят инсайдеры, это похоже на работу одной из многих банд в этом районе.

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