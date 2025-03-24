В Дії стартовало голосование за состав национального жюри на Евровидении 2025: кто вошел в список

В Украине началось голосование за состав Национального жюри, оценивающего выступления стран-участников на песенном конкурсе Евровидение 2025 в Базеле, Швейцария. Выбрать членов жюри можно в приложении Дія.

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Как сообщают на сайте сервиса, по завершении опроса будет сформирован рейтинг. Всего в жюри войдет пятеро кандидатов, которые наберут наибольшее количество голосов и которых утвердит Европейский языковой союз. Голосование продлится до 31 марта.

За кого можно проголосовать:

MÉLOVIN – певец и композитор, представитель Украины на Евровидении 2018, победитель шоу "Х-Фактор" и "Маска". Tayanna – певица и автор песен, финалистка Нацотборов 2017 и 2018. Марко Галаневич – фронтмен "Дахабраха", лауреат Шевченковской премии. Руслан Махов – постановщик шоу, режиссер "Голоса страны" и хореограф "Танцев со звездами". Екатерина Павленко – вокалистка группы Go_A, участница Евровидения 2021. Анатолий Сачивко – режиссер и хореограф, постановщик выступлений на Евровидении 2016 и 2017. Натела Чхартишвили-Зацаринная – продюсер музыкальных телеканалов М1 и М2. Елена Шоптенко – чемпионка мира по спортивным танцам, хореограф "Танцев со звездами". Дмитрий Шуров – основатель проекта "Pianoбой", музыкальный продюсер Нацотбора на Евровидение 2023 и 2024.

Как проголосовать за фаворита:

Чтобы принять участие в голосовании, нужно:

Авторизоваться в приложении Дія. Перейти в раздел "Услуги" – "Опросы". Выбрать одного из девяти предложенных кандидатов.

Отметим, Евровидение 2025 пройдет в швейцарском городе Базель. Первый полуфинал, в котором выступит Украина, состоится 13 мая, второй полуфинал – 15 мая, а гранд-финал, когда станет известно о победителе конкурса, – 17 мая.

Ранее OBOZ.UA писал, что опубликованы все 37 песен стран-участниц Евровидения 2025. Нынешний конкурс обещает стать не только музыкальным праздником, но и значительным культурным событием, ведь многие страны привезли уникальные композиции, сочетающие современные тренды с традициями национальных мелодий.

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