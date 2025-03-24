В Дії стартовало голосование за состав национального жюри на Евровидении 2025: кто вошел в список
В Украине началось голосование за состав Национального жюри, оценивающего выступления стран-участников на песенном конкурсе Евровидение 2025 в Базеле, Швейцария. Выбрать членов жюри можно в приложении Дія.
Как сообщают на сайте сервиса, по завершении опроса будет сформирован рейтинг. Всего в жюри войдет пятеро кандидатов, которые наберут наибольшее количество голосов и которых утвердит Европейский языковой союз. Голосование продлится до 31 марта.
За кого можно проголосовать:
- MÉLOVIN – певец и композитор, представитель Украины на Евровидении 2018, победитель шоу "Х-Фактор" и "Маска".
- Tayanna – певица и автор песен, финалистка Нацотборов 2017 и 2018.
- Марко Галаневич – фронтмен "Дахабраха", лауреат Шевченковской премии.
- Руслан Махов – постановщик шоу, режиссер "Голоса страны" и хореограф "Танцев со звездами".
- Екатерина Павленко – вокалистка группы Go_A, участница Евровидения 2021.
- Анатолий Сачивко – режиссер и хореограф, постановщик выступлений на Евровидении 2016 и 2017.
- Натела Чхартишвили-Зацаринная – продюсер музыкальных телеканалов М1 и М2.
- Елена Шоптенко – чемпионка мира по спортивным танцам, хореограф "Танцев со звездами".
- Дмитрий Шуров – основатель проекта "Pianoбой", музыкальный продюсер Нацотбора на Евровидение 2023 и 2024.
Как проголосовать за фаворита:
Чтобы принять участие в голосовании, нужно:
- Авторизоваться в приложении Дія.
- Перейти в раздел "Услуги" – "Опросы".
- Выбрать одного из девяти предложенных кандидатов.
Отметим, Евровидение 2025 пройдет в швейцарском городе Базель. Первый полуфинал, в котором выступит Украина, состоится 13 мая, второй полуфинал – 15 мая, а гранд-финал, когда станет известно о победителе конкурса, – 17 мая.
Ранее OBOZ.UA писал, что опубликованы все 37 песен стран-участниц Евровидения 2025. Нынешний конкурс обещает стать не только музыкальным праздником, но и значительным культурным событием, ведь многие страны привезли уникальные композиции, сочетающие современные тренды с традициями национальных мелодий.
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