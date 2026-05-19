В Беларуси открыли уголовное производство против заслуженного артиста Украины

Катерина Галущенко
В Беларуси возбудили уголовное производство против белорусского и украинского музыканта, фронтмена группы Ляпис Трубецкой Сергея Михалока. Музыканта обвиняют в "разжигании вражды" и "оскорблении президента".

Ему предъявили обвинения по ч.1 ст.130 и ч.1 ст.368 Уголовного кодекса Беларуси. Об этом сообщил Следственный комитет Беларуси.

За якобы "разжигание вражды" ему грозит до пяти лет лишения свободы, за "оскорбление президента" – до четырех лет (это обвинение ему предъявили в 2025 году).

В белорусском ведомстве заявили, что специальное производство против Михалока, который в 2020 году стал заслуженным артистом Украины, начато 18 мая 2026 года. Поскольку артист проживает за пределами страны, дело будет рассматриваться заочно. Также в Следственном комитете предложили музыканту самостоятельно явиться к следователям в Минске (столица Беларуси).

Белорусские власти не уточняют, какие именно высказывания стали основанием для уголовного преследования. В то же время ранее режим Александр Лукашенко признал "экстремистской" песню "Не быць скотам" ("Не быть скотом") группы Ляпис Трубецкой, созданную на стихи классика белорусской литературы Янка Купала.

Сам артист пока никак не комментирует уголовное производство.

Сергей Михалок много лет публично критикует белорусские власти и лично Лукашенко. После протестов в Беларуси в 2010 году группа Ляпис Трубецкой попала в так называемые "черные списки" белорусских властей. Впоследствии музыкант неоднократно выступал в поддержку демократических протестов в Беларуси и Евромайдана в Украине.

С 2015 года Михалок проживает в Украине и имеет постоянный вид на жительство. В 2020 году он получил звание заслуженного артиста Украины.

Одной из самых известных композиций музыканта стала песня "Воины света", которая после событий Революции Достоинства стала неофициальным гимном Евромайдана.

Как писал OBOZ.UA, в 2022 году Ляпис Трубецкой представил украиноязычную версию "Воинов света", перевод для которой создал украинский писатель и военнослужащий Сергей Жадан. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Михалок возобновил деятельность своей группы и отправился в благотворительный тур по Европе и Северной Америке в поддержку Украины. В частности, в 2025 году он давал концерты также в Украине.

