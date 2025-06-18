В 99 лет умерла бабушка Арианы Гранде, которая была самой старой артисткой в истории Billboard: звезда отреагировала одним словом

Американская певица Ариана Гранде сообщила о тяжелой утрате – 17 июня в возрасте 99 лет умерла ее любимая бабушка, Марджори "Нонна" Гранде. Женщина отошла дома, в кругу самых близких людей, которые в течение последних недель постоянно были рядом.

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Об этом звездная семья сообщила в Instagram. "Мы с глубокой скорбью сообщаем, что любимая матриарх нашей семьи отошла в вечность. Марджори "Нонна" Гранде мирно умерла в своем доме в окружении семьи и близких до последнего мгновения своей жизни. Мы благодарим вас за вашу любовь, поддержку и за уважение к нашей частной жизни, когда мы скорбим и чтим ее прекрасную, необыкновенную жизнь", – сообщили члены семьи.

Нонна стала известной многим благодаря постам Арианы Гранде в соцсетях и аудиофрагментам, которые попали в ее песни. В частности, ее голос звучит в треке Bloodline (2019) и Ordinary Things из нынешнего альбома Eternal Sunshine. Именно благодаря последней композиции бабушка Гранде вошла в историю как самая старая артистка, которая когда-либо появлялась в чарте Billboard Hot 100, побив рекорд 96-летнего Фреда Стобауга.

Сама Ариана Гранде почтила память дорогого человека сдержанно и трогательно – опубликовала в Instagram архивное свадебное фото бабушки и дедушки, подписав его одним словом: "Навсегда".

Брат певицы, Фрэнки Гранде, тоже поделился своей болью: "Ты всегда называла меня своим любимцем, Нонна, и ты всегда была моим любимцем. Лучшим другом. Моим убежищем. Я бесконечно люблю тебя, моя милая Нонна".

Марджори "Нонна" Мари Гранде (урожденная Дамико) родилась 12 октября 1925 года. Она была католичкой, жила в Бока-Ратон, штат Флорида, и имела чрезвычайно теплые семейные отношения. Ее мужем стал Фрэнк Гранде – они знали друг друга с детства и поженились 21 сентября 1946 года после его возвращения из армии. У супругов родились дети Джуди, Джоан и Лани, а впоследствии – внуки, в частности Ариана и Фрэнки.

Несмотря на то, что Марджори Гранде жила тихой жизнью, она была хорошо известна миллионам поклонников Арианы. В сериале "Сэм и Кэт", где играла сама Ариана, ее персонаж Кэт Валентайн называл свою бабушку Нонной – в честь реальной бабушки звезды.

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