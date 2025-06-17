Ему было всего 46: при неизвестных обстоятельствах умер звезда 'Лило и Стича'

Дэвид Хэкили Кенуи Белл, который недавно сыграл в римейке Disney "Лило и Стич", ушел из жизни в возрасте 46 лет. Причина смерти не разглашается.

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Трагическую новость сообщила сестра актера Джалин Канани Белл в Facebook.

"С тяжелым сердцем сообщаю, что мой милый, щедрый, талантливый, веселый, блестящий и красивый младший брат Дэвид Х. К. Белл проведет сегодняшний день в компании нашего Небесного Отца. Я ждала, пока найдутся слова и мысли, чтобы должным образом выразить радость человека и Принца Человека, каким он был, но судьба подтолкнула меня сегодня утром, отправив заранее запланированный информационный бюллетень ко Дню отца, посвященный чествованию мужчин в наших жизнях", – написала она.

По словам Джалин, всего две недели назад Дэвид приглашал родных на премьеру фильма в Каполеи, где он появился в роли Большого Гавайского Чувака – персонажа, который комично упускает мороженое во время встречи с инопланетянами.

Эта роль была отсылкой к анимационной шутке из оригинального мультфильма, и Белл гордился участием в проекте. В мае он поделился видео с прослушивания и фотографиями со съемочной площадки, поблагодарив всех, кто работал над фильмом: "Было так круто видеть так много настоящих звезд, по моему мнению, нашей местной команды на Гавайях. Они заслуживают такого же или даже большего признания! Я также был рад видеть многих актеров, особенно тех из нас, кто дополняет мир живых Лило и Стич, который так искусно создали режиссеры. До следующей встречи, Охана!"

Кроме "Лило и Стича", Белл также появился в телесериалах "Гавайи 5-0" (эпизод с его участием вышел в пятом сезоне) и "Магнум Пи", а также работал над будущим фильмом "Команда разрушителей" от Amazon MGM Studios, где снимаются Дэйв Батиста и Джейсон Момоа. На Гавайях Белла хорошо знали не только как актера, но и как голос, раздававшийся из громкоговорителей в аэропорту Кона, где он работал помощником начальника.

Его представительница Лашона Дауни в комментарии TMZ отметила: "Это разбивает сердце и огорчает. Он был одним из моих лучших талантов и воплощал истинное значение слова "алоха". Кроткий великан".

Белл родился в Каймуки, учился в средней школе Калани, а последние годы жил в Ваймеа. Его сестра вспомнила, что Дэвид всегда увлекался кино, любил работать с людьми, свободно владел как английским, так и гавайским, а также пиджином – смешанной формой английского языка, распространенной среди местных.

Ранее OBOZ.UA писал, что критики оценили новую версию "Лето и Стича". Фильм называют лучшим игровым римейком Disney.

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