В 94 года умер звезда культовых фильмов 'Назад в будущее' и 'Лучший стрелок' Джеймс Толкан

В возрасте 94 лет ушел из жизни американский актер Джеймс Толкан, наиболее известный аудитории по ролям мистера Стрикленда в кинокартине "Назад в будущее" и коммандера Тома "Стингера" Джордана в боевике "Лучший стрелок". Его сердце остановилось в четверг, 26 марта, в поселке Саранак-Лейк, Нью-Йорк.

Печальное известие сообщили представители артиста на официальном сайте культовой франшизы "Назад в будущее". Причины трагедии пока не раскрывают.

"Я видел Толкана на последней встрече с фанатами, которую он устроил в октябре прошлого года. Он так замечательно ладил с поклонниками и никогда не отказывал в просьбах сфотографироваться "нос к носу". Каждый раз, когда у меня была возможность увидеть Джеймса, это было невероятно. Насколько жестоким и подлым был мистер Стрикленд, настолько же Джеймс Толкан был его полной противоположностью. Он был одним из самых добрых людей, которых я встречал", – поделился воспоминаниями об актере член съемочной команды фантастической ленты изданию People.

Джеймс Толкан родился 20 июня 1931 года в Мичигане. После обучения в Университете Айовы, колледже Коу и колледже Восточной Аризоны он около года проходил службу в Военно-морских силах США, однако был уволен из-за проблем с сердцем. Тогда Толкан решил кардинально изменить свою жизнь, поэтому приобрел билет в Нью-Йорк, арендовал там небольшую квартиру и начал делать первые шаги в актерстве.

Долгое время он посвятил игре на сцене театра, а на телевидении впервые появился в 1960 году, получив роль в сериале "Голый город". Впоследствии Джеймс Толкан присоединился к актерскому составу лент "Серпико", "Принц города" и "Семейное дело", однако настоящего успеха достиг благодаря проекту "Назад в будущее". Роль строгого и принципиального директора школы Хилл-Валли принесла ему бешеную любовь аудитории и обеспечила место "под солнцем" в индустрии кино.

Среди известных проектов с участием Джеймса Толкана также есть: "Лучший стрелок", "Военные игры", "Ужас Амитивиля", "Костяной томагавк" и другие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!