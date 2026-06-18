Умерла "самая страшная девочка в мире" Дэйви Чейз: почему звезда хоррора "Звонок" имела проблемы с законом и какая болезнь забрала ее жизнь в 35 лет

В возрасте 35 лет оборвалась жизнь американской актрисы Дэйви Чейз, которая больше всего запомнилась зрителям благодаря жуткой роли Самары Морган в фильме ужасов "Звонок". Сердце "самой страшной девочки в мире" остановилось во вторник, 16 июня.

Видео дня

Трагическую новость сообщил бойфренд актрисы Рой Эрнандес таблоиду TMZ. По его словам, знаменитость скончалась от менингита и инфекции в крови, которые вызвали септические осложнения и привели к отказу органов.

Отмечается, что Дэви Чейз оказалась в одной из больниц Лос-Анджелеса, США, еще в начале июня. Причиной госпитализации актрисы стало недоедание.

Что известно об артистке и ее проблемах с законом

Дэйви Чейз родилась 24 июля 1990 года в Лас-Вегасе, а со временем вместе с мамой переехала в Олбани. С раннего детства она любила петь и танцевать, поэтому часто становилась звездой местных мероприятий и соревнований. Мама актрисы поддерживала ее увлечение творчеством, поэтому отвезла дочь на конкурс "Маленькая мисс Америка". Тогда Дэйви Чейз победила в вокальном соревновании и привлекла к себе внимание представителей агентств по поиску талантов. В семь лет она снялась в своей первой рекламе, а в 1998 году получила главную роль в театральной постановке.

Артистка дебютировала в киноиндустрии в 1999 году, присоединившись к проекту "Чистое убийство". Однако широкую известность Дэйви Чейз приобрела в 2002 году, когда на экраны вышел культовый хоррор "Звонок". Героиня актрисы Самара Морган "щекотала" нервы зрителей своим жутким внешним видом, поэтому ее признали "самой страшной девочкой в мире".

Среди других известных фильмов с участием Дэйви Чейз: "Сабрина – маленькая ведьма", "Зачарованные", "Донни Дарко", "Мертвое дело" и другие. Кроме того, актриса озвучивала персонажа Лилу в сериале популярных мультфильмов "Лило и Стич".

Однако после 2016 года карьера Дэйви Чейз пошла на спад. Она перестала сниматься в кино и стала избегать частых появлений на публике, вместо чего у нее возникло немало проблем с законом. Впервые актрису арестовали в 2017 году. Тогда появилась информация, что Дэйви Чейз оставила мужчину возле больницы в Лос-Анджелесе, вскоре после чего он скончался. Когда полицейские проверили имя артистки, они обнаружили неисполненный ордер на арест и задержали ее. Отмечалось, что звезда фильма "Звонок" не является подозреваемой в смерти мужчины.

В ноябре того же года Дэйви Чейз арестовали за то, что она находилась в салоне угнанного BMW. Хотя артистка была пассажиркой, ей предъявили обвинение. Тогда актрисе пришлось внести залог в размере 25 000 долларов, чтобы выйти на свободу.

Позже звезду фильма "Звонок" несколько раз задерживала полиция за хранение запрещенных веществ и принадлежностей для употребления наркотиков. А вот в 2022 году ее арестовали по подозрению в краже со взломом.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что скончалась звезда сериала "Альф" Энн Шедин, сыгравшая Кейт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и вViber. Не ведитесь на фейки!