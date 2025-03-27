В 66 лет умерла автор 'Дневников вампира' Лиза Джейн Смит: названа причина

В США 8 марта умерла американская писательница Лиза Джейн Смит, наиболее известная по серии книг "Дневники вампира", на которую в 2000-х сделали сериал-экранизацию. Автору было 66 лет.

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Причиной смерти стали осложнение редкого аутоиммунного заболевания, от которого она страдала более десяти лет. Об этом сообщили ее партнер Джули Дивола и сестра Джуди Клиффорд, пишет The New York Times.

Смит была одним из самых известных авторов в жанре подростковой мистики и фэнтези. Она написала более 20 книг, среди которых "Дневники вампира", "Ночной мир", "Темные видения" и "Тайный круг". Ее произведения сочетали элементы сверхъестественной, романтики и готической атмосферы, что увлекало читателей во всем мире.

Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, Лиза Джейн Смит до последнего дня оставалась преданной писательской деятельности. По словам ее агента Джона Силберсака, Смит была предана своему делу и даже в трудные периоды жизни продолжала работать.

"Она была очень больна, но, несмотря на трудности и боль, она упорно продолжала писать. Она хотела сделать все правильно, быть совершенной", – отметил он.

"Дневники вампира": путь к славе

Первые книги серии "Дневники вампира" вышли в свет в 1991 году, а четвертая часть вышла в 1992 году. Главными героями стали старшеклассница Елена Гилберт и братья-вампиры Стефан и Дэймон Сальваторе, между которыми разворачивается любовный треугольник. Серия быстро обрела популярность среди подростков и стала одной из самых успешных в жанре молодежного фэнтези.

Однако издательская история Смит была непростой. Она заключила контракт с Alloy Entertainment, которая специализировалась на создании книжных серий с приглашенными авторами. Смит написала первые книги за относительно небольшой гонорар и не имела права на персонажей, что явилось для нее серьезным ударом в будущем.

Благодаря стремительному росту популярности подростковых историй о вампирах, в частности после выхода "Сумерек" Стефани Майер, интерес к серии "Дневники вампира" возродился. В 2007 году Смит предложили продлить цикл, и она написала новую трилогию.

Однако в 2011 году компания Alloy Entertainment разорвала с ней сотрудничество, привлекая хострайтера для написания следующих шести книг. Причиной такого решения стали творческие разногласия: Смит отстаивала свои идеи по развитию персонажей, тогда как издательство стремилось сделать книги более близкими к сериалу. Писательница признавалась, что это стало для нее настоящим ударом, потому что она потеряла контроль над собственными персонажами.

Тем не менее она нашла способ вернуться к своим произведениям: в 2014 году начала писать фанфики, продолжая историю так, как видела ее сама.

Телесериал и влияние на культуру

В 2009 году телеканал CW Network выпустил сериальную адаптацию "Дневников вампира", быстро завоевавшую популярность среди молодежной аудитории. Сериал длился восемь сезонов и стал одним из самых успешных проектов CW.

Хотя Смит больше не оказывала никакого влияния на развитие сериала, ее имя оставалось на обложках новых книг как создателя оригинальной истории. Однако сама автор неоднократно заявляла, что была недовольна тем, в какую сторону развивались события после ее увольнения.

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