В 33 года умерла звезда 'Ходячих мертвецов': названа причина

В субботу, 2 августа, оборвалась жизнь американской актрисы Келли Мак, известной аудитории благодаря роли Адди в сериале "Ходячие мертвецы". Она ушла из жизни в окружении семьи в возрасте 33 лет.

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Артистка умерла из-за сложной болезни глиомы центральной нервной системы – один из самых опасных видов опухолей, распространяющийся в клетках головного или спинного мозга, пишет People, ссылаясь на ее некролог. Родные звезды подтвердили ее уход в мир иной 5 августа, обнародовав прощальный пост в Instagram.

"С большой грустью сообщаем о смерти нашей дорогой Келли. Такой яркий, пылкий свет перешел в другой мир, куда мы все рано или поздно попадем. Келли мирно скончалась в субботу вечером в присутствии своей любящей матери Кристен и верной тети Карен. Келли уже пришла ко многим своим близким в виде различных бабочек. По ней будут скучать так сильно, что это невозможно объяснить словами", – говорится в посте.

Келли Мак родилась в городе Цинциннати, штат Огайо, в 1992 году. Она окончила Центральную среднюю школу Хинсдейла, а позже получила степень бакалавра по кинематографии в колледже кино и медиаискусства при Чемпенском университете.

Актриса сыграла в 35 кинолентах, а также пять раз выступила в роли продюсера. Среди самых известных проектов с участием Келли Мак есть сериал "Ходячие мертвецы", "Медики Чикаго" и драма "911" от канала Fox. Она также снималась в рекламе для известных компаний, таких как Dr. Pepper, Ross, Dairy Queen и Rakuten.

Келли Мак проявила свой талант и в сфере озвучивания. Артистка "подарила" свой голос героине анимационного фильма "Человек-паук: Через вселенные" Гвен Стейси. Кроме работы в сфере кино, она любила проводить время с семьей и друзьями, кататься на велосипеде и играть на фортепиано.

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