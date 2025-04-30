Умерла звезда 'Кошмара на улице Вязов' Присцилла Пойнтер: родные показали фото 100-летней актрисы

В понедельник, 28 апреля, отошла в засветы американская актриса Присцилла Пойнтер, которая запомнилась аудитории своими ролями в лентах "Кошмар на улице Вязов", "Керри" и "Даллас". Жизнь знаменитости оборвалась в возрасте 100 лет, когда она находилась в доме престарелых в Риджфилде, США.

Видео дня

Трагическую новость сообщила дочь артистки Эми Ирвинг на личной странице в Instagram, обнародовав несколько фотографий матери. Она отметила, что актриса умерла по естественным причинам.

"Присцилла Пойнтер, известная актриса театра, телевидения и кино, мать Дэвида, Кэти и Эми Ирвинг, мирно умерла во сне в возрасте 100 лет, надеясь сбежать со своими двумя обожаемыми мужчинами и многочисленными собаками. Нам, безусловно, ее будет не хватать", – написала женщина.

Присцилла Пойнтер родилась 18 мая 1924 года. Свою актерскую карьеру она начала в театре, играя в постановках "Трамвай "Желание", "Сельская дружина" и "Узники Альтоны".

В течение 70-х годов Присцилла Пойнтер снялась в проектах McCloud, "Файлы Рокфорда", "Женщина-полицейская", "Большая погоня за динамитом в Техасе" и "Керри". В индустрии мыльной оперы актриса стала известна благодаря проекту "Даллас", что получил премию "Эмми".

В 1987 году на экраны вышла лента с участием Присциллы Пойнтер "Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна". Фильм ужасов рассказывает о серийном убийце Фредди Крюгера, который нашел себе новых жертв – группу проблемных подростков с улицы Вязов, попавших в психбольницу. Всем молодым людям снятся кошмары о злодее, а единственный человек, который может им помочь, Нэнси Томпсон. Женщина выжила после нападений убийцы. Чтобы помочь подросткам, героиня объединяет усилия с доктором Нилом Гордоном, у которого была более консервативная сотрудница Элизабет Симмс. Именно в ее роль воплотилась Присцилла Пойнтер.

Актриса была дважды замужем. Первым мужем знаменитости стал режиссер Джулс Ирвинг, от которого она родила троих детей Кэти, Дэвида и Эмми. Их брак длился с 1947 по 1979 год, пока режиссер не отошел в засветы. В 1980 году Присцилла Пойнтер связала себя узами брака с актером Робертом Саймондсом. К сожалению, его жизнь оборвалась в 2007 году из-за рака.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что звезда "Пятницы 13" Лар Пак Линкольн скончалась при неизвестных обстоятельствах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!