'Уникальный Новый год': ALBINA и SERAFYN подвели итоги года в рождественском видео

Песня "Уникальный Новый Год" о красоте жизни в каждом году, дне, мгновении. О важности мечтать, видеть вокруг добро и с благодарностью принимать все блага от Вселенной и Бога.

SERAFÝN – известный певец и продюсер, член жюри многочисленных конкурсов и наставник юных талантов, экс-участник группы RUMBERO'S. ALBINA – его подопечная, талантливая звезда, которая влюбляет в себя с первого взгляда и уже выступает в качестве хедлайнера на международных песенных мероприятиях.

"Уникальный Новый Год " – песня-итог года, который стал для двух артистов настоящим этапом творческого роста. Для ALBINA этот год ознаменовался десятками побед на международных вокальных и творческих детских конкурсах, а совместная работа с SERAFÝN вышла на новый уровень. Вместе они представили две видеоработы – "Уникальная" и "Путь", а "Уникальный Новый Год" стал логическим и символическим завершением этого насыщенного и продуктивного периода.

"Этот год был для нас невероятным – громкие премьеры, гастроли, постоянные выступления, этого всего не произошло, если бы не огромная команда людей, которая в нас верила! Поэтому мы хотели поздравить всех с Новым Годом, поблагодарить за поддержку. Мы создали зимнюю сказку, которая позволит не только каждому ребенку, но и каждому взрослому осознать, насколько прекрасна жизнь и мир вокруг, как много всего для нас делает Бог.

Для меня 2025 год стал годом глубинных личных трансформаций и огромных событий. Конечно, я невероятно горжусь тем, что для звездочки Альбины мы создали целую Вселенную, имя которой ALBINA! "Уникальный Новый Год" – это напоминание о том, как много работы было выполнено и как продуктивно мы провели 2025-й", – комментирует SERAFÝN.

Юная артистка смело может назвать 2025-й самым счастливым годом своей жизни.

"Я могу уверенно сказать, что я поверила в себя и в свою мечту. Я пела на больших сценах, победила на конкурсах, мы с SERAFÝN повели нашим путем десятки или даже сотни тысяч людей по всему миру и я очень этим горжусь! Этот год научил меня не бояться идти своим путем и радоваться каждому шагу вперед. Даже если тебе кажется, что 2025-й год не принес в твою жизнь достаточно позитивных изменений – не забывай, что он был уникальным, а следующий год будет совсем другим и точно еще лучше," – добавляет ALBINA.

Песня "Уникальный Новый Год" была написана SERAFÝN специально для дуэта с ALBINA этой осенью и записана на студии в Софии в начале декабря. А уже на следующий день начались съемки видео. До этого артисты месяц тренировались онлайн по вокалу и хореографии. Специально для этого видео командой декораторов был создан магический лес.

Режиссером и оператором видео стали Евгений Приходько и Алексей Мухин. Это уже третья их совместная видеоработа одной командой. Не обошлось и без сложностей. Огромный белый рояль на площадку заносило девять человек.

А искусственный снег артисты и команда находили в одежде и своих вещах еще несколько дней. В кадре было задействовано несколько ярких рождественских образов, все из которых создала мама юной артистки и владелица бренда Noble Shine Дарья Гинку. На создание костюмов и платьев ушел почти месяц, их все специально везли из Черновцов в Софию.