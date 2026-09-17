Умерла звезда фильма "Место встречи изменить нельзя", которая была сестрой украинского чемпиона: он намекнул на позицию актрисы

В возрасте 70 лет умерла российская актриса Наталья Данилова, наиболее известная широкой публике по роли сержанта милиции Варвары Синичкиной в фильме "Место встречи изменить нельзя". Ее сердце остановилось в хосписе после длительной борьбы с онкологическим заболеванием.

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О смерти актрисы сообщил ее брат, чемпион Украины по автослалому Алексей Мочанов, на своей странице в Instagram. Спортсмен опубликовал несколько архивных фотографий сестры и поделился откровенными воспоминаниями о ней.

"Вижу много сообщений о смерти моей родной сестры по отцовской линии, актрисы Натальи Юрьевны Даниловой. Да, к сожалению, Наталья ушла от нас в мир иной. В вечное закулисье. У нас были разные мамы, Наташа была старше меня на 14 лет. 25 сентября, в день рождения моей бабушки, ей исполнилось бы 71 год. Ей навсегда осталось 70 лет. Полных эмоций, переживаний, ролей и судеб, включая свою собственную судьбу", – написал автогонщик.

Как отметил Алексей Мочанов, они с сестрой виделись довольно редко. В основном эти встречи происходили до войны, когда спортсмен приезжал в Санкт-Петербург, чтобы посмотреть спектакли с участием Натальи Даниловой. Мочанов всегда восхищался актерским талантом сестры, а ее вне сцены охарактеризовал как "своеобразного, порой странного и всегда строгого человека".

Автогонщик также высказался о позиции Натальи Даниловой в отношении агрессии РФ против Украины. Спортсмен не назвал, какую сторону поддерживала актриса, однако дал понять, что, общаясь с ней после 2014 года, не испытывал стыда.

"После 2014 года и аннексии Крыма мы общались по телефону. Причем звонила она мне, а не я ей. Несколько раз мы долго общались, комфортно и без пустословия. Пересказывать и повторять ничего не буду, просто мне было радостно на душе, что моя сестра – мудрый человек, а не человекоподобная обезьяна. После 2022 года связь прервалась. Но я так понимаю, что Наталья Юрьевна просто исчезла из жизни и общения всех, без исключения. И ушла сама, тихо, никого не беспокоя", – отметил спортсмен.

Что известно об актрисе

Наталья Данилова встала на творческий путь уже в возрасте 13 лет, дебютировав в фильме "Завтра, третьего апреля". Высшее профессиональное образование она получила в Санкт-Петербурге (в то время – Ленинграде). Особой популярности Данилова достигла в 1980-х годах. Актриса активно играла в театре, а также получила важные роли в проектах "Казначейша", "Кто заплатит за удачу?", "Место встречи изменить нельзя", "Тайна "Черных дроздов" и других.

А вот в личной жизни у артистки не все складывалось так же просто. В студенческие годы Наталья Данилова познакомилась со своим первым мужем, режиссером Асхабом Абакаровым, который был старше ее на 10 лет. Ради любви мужчина бросил учебу в Тбилиси (Грузия) и приехал к избраннице в РФ, где, по воспоминаниям актрисы, потерял свою "искру".

Их брак окончательно распался из-за решения Даниловой сделать аборт. У актрисы начались проблемы со здоровьем, из-за которых врач выписал ей сильные гормональные препараты, не заметив, что она носила малыша под сердцем. Правда выяснилась на позднем сроке беременности. Мама Даниловой настояла на аборте, опасаясь, что ребенок может родиться больным из-за лекарств. Абакаров уговаривал актрису оставить малыша, однако она послушалась маму. Из-за аборта на позднем сроке беременности Наталья Данилова больше не могла иметь детей. В конце концов пара рассталась, а со временем Абакаров трагически погиб в ДТП.

Во второй раз актриса вышла замуж за мужчину по имени Сергей. Эта история также не имела счастливого финала. Данилова потеряла избранника очень скоро после смерти мамы, после чего осталась одна. Она рассказывала: "В тот период я сдала на переработку все самое ценное. Утешала себя тем, что во время блокады люди жили еще хуже. Когда мои драгоценности закончились, я собирала и сдавала бутылки, чтобы хоть как-то прокормить свою собаку и себя".

У Натальи Даниловой остался родной брат по отцовской линии Алексей Мочанов. В период с 1994 по 1995 годы он работал каскадером, после чего стал тест-пилотом, проводя испытания автомобилей по заказу украинских медиаресурсов. С 1996-го Мочанов начал заниматься автоспортом и уже в 1999-м завоевал титул чемпиона Украины по автослалому.

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