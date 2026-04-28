Умерла автор мемуаров об Аушвице Эдит Эгер, которая дожила почти до 100 лет: семья рассказала о ее последних днях

Умерла американский психолог и писательница венгерского происхождения Эдит Эгер – одна из самых известных в мире исследовательниц психологической травмы, которая пережила Аушвиц и впоследствии превратила собственный опыт выживания в нечеловеческих условиях на дело всей жизни. Автор международных бестселлеров "Выбор" и "Дар" ушла из жизни в возрасте 98 лет.

О смерти Эгер сообщила ее семья на официальной странице писательницы в Instagram. Близкие рассказали, что последние дни она провела в окружении семьи и под опекой преданной команды, а ушла из жизни спокойно.

"Сегодня наша самая дорогая Эди покинула свое земное тело. Она ушла из жизни с тем же изяществом, с которым и жила. Словно ангел, возвращающийся домой. Она ушла из жизни под заботой своей семьи и преданной команды. Мы все были глубоко тронуты ее жизнью и будем хранить память о ней своими поступками", – написала семья в прощальном обращении.

Родные также отметили, что наследие психолога продолжит жить через Фонд Эдит Эгер, который будет заниматься распространением ее методов психологической помощи. В некрологе они поблагодарили читателей за любовь и поддержку, которые сопровождали писательницу в течение многих лет.

Что известно о писательнице

Эдит Эгер родилась 29 сентября 1927 года в городе Кошице (в то время – Венгрия, ныне – Словакия) в семье венгерских евреев. Ее детство было связано со спортом и искусством: она занималась балетом, а также входила в олимпийскую сборную Венгрии по спортивной гимнастике. Однако в 1942 году из-за принятия антиеврейских законов ее исключили из сборной.

В марте 1944 года после оккупации Венгрии нацистами семью Эгер переселили в гетто, а уже через несколько месяцев депортировали в Аушвиц. Там ее мать сразу по прибытии отправили в газовую камеру. Саму 16-летнюю Эдит разлучили с родными. В своих мемуарах она вспоминала, что в тот же вечер офицер СС Йозеф Менгеле заставил ее танцевать перед ним в казарме. За это девушка получила кусок хлеба, которым поделилась с другими заключенными.

После этого были другие концлагеря, изнурительный марш смерти и лагерь Гунскирхен. На момент освобождения американскими военными в мае 1945 года Эгер лежала среди тел умерших заключенных. По ее словам, один из солдат заметил, что ее рука шевельнулась, и это спасло ей жизнь. Она весила всего 32 килограмма, имела сломанную спину, страдала от сыпного тифа, пневмонии и плеврита.

После войны Эдит вместе с сестрами вернулась в родной город, где узнала, что ее родители, бабушка, дедушка и жених не пережили Холокост. В 1946 году она вышла замуж за Белу Эгера – также еврейского выжившего. Через несколько лет супруги вместе с дочерью эмигрировали в США, спасаясь от преследований коммунистического режима.

Несмотря на новую жизнь, травма Аушвица еще долго преследовала ее. Эгер годами молчала о пережитом даже перед собственными детьми. Переломным моментом стало знакомство с книгой психиатра Виктора Франкла "Человек в поисках истинного смысла". Именно она вдохновила Эдит получить психологическое образование и начать писательскую деятельность.

В 1969 году она получила диплом бакалавра по психологии в Техасском университете в Эль-Пасо (США), впоследствии получила магистерскую степень, а в 1978 году стала доктором клинической психологии. Она открыла терапевтическую практику в Калифорнии, работала с людьми, которые пережили насилие, потери, войну и тяжелые психологические травмы.

Мировое признание пришло к ней уже в почтенном возрасте. В 2017 году, когда Эдит было 90, она издала мемуары "Выбор". Книга мгновенно стала международным бестселлером и была переведена на десятки языков, в том числе на украинский. Через три года увидела свет ее вторая книга – "Дар", в которой она рассказывала о внутренней свободе и силе выбора даже в самые темные времена.

Особый отклик ее слова нашли в Украине после начала полномасштабной войны. В 2022 году Эдит Эгер обратилась к украинцам с советами, как переживать травматический опыт войны. Она призвала не застревать в чувстве вины за прошлое и не жить только страхом перед будущим.

"Важно избавиться от двух вещей, первое – это чувство вины по поводу прошлого. От мыслей, что можно было бы сделать иначе, ведь в прошлом ничего уже изменить нельзя. Второе – это волнение о будущем, мы постоянно переживаем о будущем, о вещах, которые, возможно, никогда не случится", – говорила психолог.

Также она подчеркивала важность проживать боль и ненависть, не подавляя эти эмоции, но и не позволяя им полностью захватить жизнь.

"Много лет я переживала разные чувства, и их важно пережить и дать себе возможность ими наполниться – гневом, яростью, скорбью. Я много говорю о триаде: "горевание-чувство-исцеление". Для того, чтобы отгоревать, важно начать чувствовать, дать чувствам проявиться", – объясняла она.

