Умер звезда 'Спасателей Малибу' Майкл Ньюман, 18 лет живший с болезнью Паркинсона

Звезда "Спасателей Малибу", актер Майкл Ньюман скончался по причине болезни Паркинсона, которую ему диагностировали еще в 2006-м. Знаменитости было 67 лет.

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Близкий друг Ньюмана, Мэтт Фелкер, недавно выпустивший документальный сериал "После "Спасателей Малибу": Мгновение на солнце", сообщил, что товарищ умер "от сердечных осложнений" вечером в воскресенье, 20 октября, "в окружении своей семьи и друзей". "Я видел Майка в последний раз, когда он был в сознании, и он посмотрел на меня и в типичной для него манере сказал: "Ты как раз вовремя", – рассказал режиссер People.

На смерть коллеги по "Спасателям Малибу" отреагировал Дэвид Хассельгофф. По словам знаменитости, Ньюман спас ему жизнь не менее четырех раз во время съемок в сериале. "Ньюман был воином… – сказал актер в своем посту в Instagram, поделившись фотографией с Майклом на съемочной площадке. – Нам всем будет его не хватать".

Уроженец Лос-Анджелеса Ньюман прославился в 90-х годах как главный спасатель Майк "Ньюми" Ньюман во многосерийном телесериале "Спасатели Малибу", и был единственным членом актерского состава, который на самом деле был спасателем. Он появился в 150 эпизодах шоу, которое выходило с 1989 по 2001 год – в больше серий, чем кто-либо другой, кроме Дэвида Хассельгоффа.

Ньюман также был штатным пожарным и работал в пожарной части во время съемок сериала. Когда "Спасатели Малибу" подошли к концу, он продолжал тушить пожары, пока не вышел на пенсию через 25 лет.

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