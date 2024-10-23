Полюбил 'копию' мамы, старшую на 10 лет: что известно о младшем сыне Бекхэма Крузе и его новой девушке. Фото

Музыкант Круз Бекхэм, младший сын модельера Виктории и британского футболиста Дэвида Бекхэмов, трогательно поздравил свою любимую с днем рождения. 19-летний парень опубликовал фото с празднования – накануне бразильской певице Джеки Апостел исполнилось 29 лет.

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"С днем рождения. Я тебя люблю!" – говорится в сообщении Круза. На свежих фотографиях в Instagram можно увидеть, как пара провела вечер в компании друзей.

Об отношениях Бекхэма и Апостел, внешне напоминающей фанатам Викторию, ходили слухи еще с начала лета 2024 года. Влюбленных неоднократно замечали на торжественных мероприятиях. Несмотря на то, что пара долгое время официально не подтверждала свой роман, в конце сентября этого года в сети говорили, что Круз и Апостел вместе работают над новой музыкой.

Как отмечает The Mirror, звезд впервые увидели на совместной прогулке в Париже в апреле 2024 года, когда они держались за руки. Дуэт также наслаждался местами в первом ряду на показе Виктории Бекхэм на Неделе моды во французской столице.

Ранее Круз признавался, что влюблен в 22-летнюю певицу Билли Айлиш и даже намекал ей на личную встречу. "Мне очень нравится Билли Айлиш. Я люблю ее музыку, люблю ее стиль. И я бы с удовольствием пригласил ее на свидание. Так что Билли, ты знаешь, что я имею в виду", – сказал он в одном из интервью. Тогда же Бекхэм раскрыл свои планы на свою музыкальную карьеру: "Я люблю слушать музыку, люблю писать музыку, люблю играть на инструментах. Сейчас я пишу и записываю как можно больше, и пытаюсь писать о личном опыте и просто о вещах, которые я прошел".

Напомним, кроме 19-летнего Круза Бекхэма, Виктория и Дэвид воспитывают 25-летнего Бруклина, 22-летнего Ромео и 13-летнюю дочь Харпер. Недавно самая молодая из семейства поразила пользователей своим взрослым видом и сходством со звездной матерью. Фото – смотрите здесь.

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