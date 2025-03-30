Умер звезда сериала 'Сегун' Ричард Чемберлен: названа причина

29 марта отошел в засветы американский актер Ричард Чемберлен, который получил известность благодаря участию во многих успешных проектах, среди которых первая экранизация романа Джеймса Клавелла "Сегун", "Граф Монте-Кристо" и "Поющие в терновнике". Сердце знаменитости остановилось в возрасте 90 лет в результате осложнений после инсульта.

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Как отмечает Variety, трагическое известие сообщил публицист Харлан Болл. Жизнь актера оборвалась, когда он находился на Гавайях.

"Наш любимый Ричард теперь с ангелами. Он свободен и взлетает к тем, кого мы любим. Какие же мы счастливы, что знали такую удивительную и любящую душу. Любовь никогда не умирает. И наша любовь находится под его крыльями, поднимая его к следующему великому приключению", – высказался публицист.

Джордж Ричард Чемберлен родился 31 марта 1934 года в Лос-Анджелесе. Актерскую карьеру он начал со съемок в нескольких лентах, среди которых "Дымок из ствола" и "Альфред Хичкок представляет", однако не смог добиться сильной популярности.

В начале 1960-х годов Чемберлен подписал контракт с американской компанией Metro-Goldwyn-Mayer и получил главную роль в серии "Доктор Килдер", который сразу впал в душу зрителям. Проект принес актеру первый "Золотой глобус". В то время звезда решил попробовать себя и в роли певца, поэтому в течение определенного времени занимался вокалом, затем выпустил альбом Richard Chamberlain Sings, а позже The Theme From Dr. Kildare.

Новую волну популярности Ричарду Чемберлену в индустрии кино удалось достичь в 1980 году, когда он присоединился к созданию минисериала "Сегун". Позже звезда сыграл в драме "Поющие в тернии". Поскольку проекты были невероятно успешными, до 1996 года знаменитость получал самые высокие гонорары за свои телевизионные услуги.

За годы своей творческой деятельности Ричард Чемберлен успел произвести звание "короля минисериалов", однако неоднократно появлялся и в полнометражных фильмах. Он стал звездой кинокартин "Дорога на Запад", "Тайна личности Борна" и "Валленберг: История героя".

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