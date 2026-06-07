Умер звезда фильмов 'Отверженные' и 'Граф Монте-Кристо': что известно о Патрике Годфри, которого не стало в возрасте 93 лет

Британский актер театра, кино и телевидения Патрик Годфри умер в возрасте 93 лет. Артист, известный больше всего по фильмам "Граф Монте-Кристо", "Отверженные" и "Комната с видом", ушел из жизни 4 июня у себя дома.

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Причину пока не разглашают. О смерти актера сообщили Daily Mail его представители.

В их заявлении говорится, что актер мирно умер дома в кругу самых близких людей: "С большой грустью мы можем подтвердить, что Патрик Годфри умер прошлой ночью. Он мирно скончался дома в окружении своей семьи. Пэдди был чрезвычайно талантливым актером и замечательной личностью, и нам его будет очень не хватать".

Патрик Годфри родился 13 февраля 1933 года в Лондоне. Свою профессиональную карьеру он начал после получения престижной стипендии Карлтона Хоббса и присоединения к BBC Radio Drama Company в 1956 году. Впоследствии стал одним из известных британских театральных и телевизионных актеров.

Широкую международную известность артист получил благодаря роли Леонардо да Винчи в фильме "История вечной любви, или Золушка" 1998 года, где главную роль исполнила Дрю Бэрримор.

В то же время его фильмография насчитывает десятки проектов. Он также снимался в популярных британских сериалах "Доктор Кто", "Инспектор Морс" и "Пуаро Агаты Кристи".

Кроме работы в кино и на телевидении, актер много лет выступал на сцене Национального театра Великобритании и других театральных площадках.

В 1960 году Патрик Годфри женился на актрисе Аманде Уокер. У супругов родилось двое детей. Дочь актера Кейт Годфри работает главным тренером по речи в Королевской шекспировской компании – одной из самых известных театральных трупп мира.

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