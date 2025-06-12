Умер звезда фильма 'Лицо со шрамом' Харрис Юлин

Во вторник, 10 июня, оборвалась жизнь американского актера и звезды многих популярных фильмов, среди которых "Лицо со шрамом" и "Тренировочный день", Харриса Юлина. Знаменитости было 87 лет.

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Как отмечает The Hollywood Reporter, печальную новость сообщили члены семьи артиста и его менеджер. Он отошел в мир иной из-за остановки сердца.

Харрис Юлин родился 5 ноября 1937 года в Лос-Анджелесе. Начало жизни актера было довольно непростым, ведь родители бросили его еще младенцем на лестнице детского дома. Однако со временем знаменитость усыновила русско-еврейская семья, которая и дала ему свою фамилию. В свое время артист признавался, что "судьбоносное вдохновение" стать актером ему пришло во время бар-мицвы – обряда достижения религиозного совершеннолетия в иудаизме, который мальчики празднуют в 13 лет.

Харрис Юлин окончил Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, а свою творческую карьеру начал с игры на сцене театра. Он участвовал в нескольких популярных постановках, среди которых "Сон в летнюю ночь", "Ричард III" и "Король Джон". В 1970-м артист попробовал себя в роли театрального режиссера и в том же году впервые снялся в кинокартине End of the Road ("Конец дороги").

В общем Харрис Юлин появился в более чем 100 фильмах и сериалах, однако в большинстве случаев он получал роли второго плана. Наибольшую узнаваемость ему принес образ коррумпированного полицейского Мела Бернштейна в проекте "Лицо со шрамом", а также ленты "Ночные ходы" и "Другая женщина". В 1996 году актер был номинирован на премию "Эмми" в номинации "Лучший актер второго плана в комедийном телесериале" за ситком "Фрейзер".

Харрис Юлин был дважды женат. В 1975-м он связал себя узами брака с актрисой Гвен Уэллс. Супруги жили вместе до 1993 года, пока возлюбленная знаменитости не отошла в мир иной. В 2005-м Юлин сыграл свадьбу с Кристен Лоуман.

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