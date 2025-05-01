Умер самый старый человек в мире, попавший в Книгу рекордов Гиннеса: сколько ей было лет и где она жила

В среду, 30 апреля, в Бразилии на 117-м году жизни умер самый старый человек в мире – Ина Канабарро Лукас. Ее возраст составлял 116 лет и 326 дней. Монахиня официально была признана рекордсменкой Книги рекордов Гиннеса, а ее жизненный путь стал примером несокрушимой веры, самоотверженности и служения людям.

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О смерти Ины сообщило ее религиозное сообщество – Конгрегация терезианских сестер Бразилии в городе Порту-Алегри. Как пишет Barron's, в своем обращении сестры выразили глубокую признательность за вклад, который она сделала за годы своего служения, и поблагодарили за преданность.

От слабого ребенка – до долгожительницы-рекордсменки

Ина Канабарро Лукас родилась 8 июня 1908 года в городе Сан-Франциско-де-Ассис, штат Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия. По словам родственников, она появилась на свет 27 мая, но официально задокументирована дата – 8 июня. В детстве она была очень худой и слабой, и в семье не раз звучали сомнения в том, доживет ли она до совершеннолетия. Однако жизнь Ины оказалась не только долгой, но и наполненной событиями и достижениями.

Ее отец погиб в 1923 году, когда Ине было всего 15. А уже через несколько лет девушка отправилась в Монтевидео (Уругвай), где в 1934 году составила обет и стала монахиней ордена святой Терезы. Затем она вернулась в Бразилию, где посвятила себя образовательной деятельности – преподавала португальский язык и математику, основывала хоры, писала гимны для школ и помогала молодым девушкам найти свое призвание.

В течение всей жизни Ина Канабарро Лукас неоднократно подчеркивала, что секрет ее долголетия – в глубокой вере. В 2018 году, когда ей исполнилось 110 лет, она получила апостольское благословение от Папы Франциска – еще одно доказательство ее значимости для католического сообщества.

В 2021 году, в возрасте 112 лет, Ина стала одним из первых долгожителей в своем регионе, получивших вакцину против COVID-19. До самой старости она сохраняла ясный ум, и даже в 114 лет играла в карты и занималась рисованием.

В январе 2024 года, после смерти японской долгожительницы Томико Итоокки, Ина официально стала самым старым человеком в мире. По данным Американской геронтологической исследовательской группы (GRG) и базы данных LongeviQuest, она также вошла в список 15 старейших задокументированных людей в истории и стала второй старейшей монахиней после французской сестры Андре Рандон, умершей в 2023 году в возрасте 118 лет.

После смерти Ины Канабарро Лукас титул старейшего человека в мире перешел к 115-летней Этель Катерхэм из графства Суррей, Англия. В то же время, новой старейшей жительницей Бразилии стала Изабель Роза Перейра, которой сейчас 114 лет.

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