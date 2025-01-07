Книга рекордов Гиннесса назвала самого старого человека в мире: почему родные опасались, что он не доживет до совершеннолетия. Фото

116-летняя монахиня из Бразилии Инна Канабарро Лукас попала в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый человек в мире. Религиозный путь она начала еще в подростковом возрасте, а празднуя свой 110-й день рождения, получила апостольское благословение от Папы Франциска. Несмотря на возраст, у женщины достаточно хорошее самочувствие, хотя раньше ее родственники боялись, что она не доживет даже до 18.

Видео дня

Об этом сообщили на официальном сайте Guinness World Records. Отмечается, что большую часть своей жизни рекордсменка посвятила преподавательской деятельности и смогла побывать во многих уголках планеты.

Инна Канабарро Лукас родилась 8 июня 1908 года в бразильском городе Сан-Франциско-де-Ассис, что находится в штате Риу-Гранди-ду-Сул. В детстве женщина была настолько худой, что многие родственники считали, что она не доживет даже до совершеннолетия. Однако, по иронии судьбы, все вышло совершенно наоборот.

Свой религиозный путь рекордсменка начала в возрасте 16 лет. Сначала она училась в школе-интернате Санта-Тереза де Хесус. Со временем бразильянка переехала в Уругвай, где 27 июля 1934 года дала обет стать монахиней. После важного события в жизни Инна Канабарро Лукас снова вернулась на родину. Она стала учительницей португальского языка и математики.

В 1980 году женщина заняла высокий пост в Провинциальном доме в городе Порту-Алегри. Когда в 2018-м Инна Канабарро Лукас праздновала свой 110-й день рождения, в ее жизни состоялось важное событие. Рекордсменка получила апостольское благословение от Папы Франциска.

Стоит отметить, что монахиня попала в Книгу рекордов Гиннесса после того, как в мир иной отошла японская пенсионерка Томико Итоока. Жизнь долгожительницы, которая в августе 2024-го была названа самым старым человеком в мире, оборвалась в возрасте 116 лет.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что самая высокая женщина в мире, которая имеет редкую генетическую болезнь, поделилась грандиозными планами на 2025 год.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!