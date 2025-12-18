Умер отец Оли Цибульской, который на днях еще праздновал ее день рождения: певица довела до слез посмертным посланием 'усатому ангелу'

В семье украинской певицы Оли Цибульской случилось горе – ушел из жизни ее отец Павел. Совсем недавно, а именно 14 декабря, он праздновал с артисткой ее 40-летие, а теперь отошел в вечность.

Трагическую новость знаменитость сообщила на личной странице в Instagram. Она обнародовала серию архивных фотографий с папой и посвятила ему искренний, эмоциональный пост.

"Лети, наш усатый ангел. Легко и пританцовывая под ABBA, как каждый вечер, моя посуду на кухне. Выдавай свои добрые, меткие шутки так, чтобы смеялась вся небесная канцелярия. Чтобы хохотали до слез, как мы каждый раз дома возле тебя", – написала артистка.

Оля Цибульская вспомнила щемящий разговор, который состоялся между ней и папой во время празднования ее дня рождения. Тогда папа артистки сказал ей, что очень сильно любит, хотя и редко откровенно говорил о своих чувствах.

"Я знаю. Любишь всех нас, а мы тебя. Потому что настоящая отцовская любовь не в словах, а в поступках. И мне навечно хватит воспоминаний, чтобы купаться в ней. Мы очень скучаем. Очень, Па. Лети, мой усатый ангел", – добавила певица.

Такое посмертное послание Цибульской к отцу довело до слез пользователей сети. В комментариях под постом юзеры выражали исполнительнице соболезнования, а также отмечали, что "усатый ангел" всегда будет оберегать их семью.

"Оля, соболезнования самые искренние. Держись, кумася".

"Оля, как это больно. Сил, обнимаю крепко".

"Очень светлое и щемящее фото. Видно, сколько любви и тепла между вами. Пусть эти воспоминания всегда согревают сердце, а папина любовь живет в каждом вашем шаге. Светлая память".

"Крепко обнимаю тебя и очень люблю. Ваш ангел будет всегда оберегать вас и будет рядом. Сил вашей семье пережить эту потерю, светлая память".

"Это очень больно, и несправедливо. Обнимаю тебя, кукушка, и плачу с тобой. Искренние соболезнования".

