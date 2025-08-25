Умер актер культового сериала 'Клан Сопрано' Джерри Адлер: убитая горем семья раскрыла подробности

Актер и театральный режиссер Джерри Адлер, получивший мировую славу благодаря роли Хэша Рабкина в культовом сериале "Клан Сопрано", умер в возрасте 96 лет. Печальную весть подтвердила его семья.

Как сообщили Page Six близкие актера, Адлер мирно отошел во сне в Нью-Йорке 23 августа 2025 года. Причину смерти официально не называют.

Семья в некрологе отметила, что его пережили жена Джоан Лаксман, с которой актер прожил более 30 лет, и четыре дочери – Алиса, Эми, Лора и Эмили.

Джерри Адлер родился 4 февраля 1929 года в Бруклине в семье, тесно связанной с театральной индустрией. Его отец, Филипп Адлер, был генеральным менеджером престижных постановок Group Theatre, а двоюродная сестра Стелла Адлер стала одной из самых влиятельных преподавательниц актерского мастерства XX века.

Свою карьеру он начинал не как актер, а за кулисами Бродвея. С 1950-х годов Адлер работал режиссером и продюсером более 50 постановок, вошедших в историю американского театра. Он признавал, что получил первую работу благодаря связям отца, но очень быстро доказал собственный талант и мастерство.

Лишь в 1980-х годах Адлер впервые появился на экране – на тот момент ему уже исполнилось более 60. Он шутил, что стал "поздним новичком" в кино, однако именно это решение принесло ему наибольшую популярность.

Среди его работ – роли в фильмах Вуди Аллена "Таинственное убийство в Манхэттене" и Чарли Кауфмана "Нью-Йорк, Нью-Йорк", участие в сериалах "Хорошая жена", "Закон и порядок. Но больше всего его имя связано с "Кланом Сопрано" (1999–2007).

Сериал телеканала HBO "Клан Сопрано" стал настоящим культурным взрывом в мире телевидения. История Тони Сопрано, мафиозного босса из Нью-Джерси, которая сочетала криминальную драму с глубоким психологическим анализом жизни и морали, положила начало "золотой эре телевидения".

Все шесть сезонов Адлер играл Хэша Рабкина – советника и друга Тони Сопрано, который одновременно олицетворял и преданность, и сложные моральные дилеммы мафиозной среды. Его персонаж считался одним из самых колоритных и запоминающихся в сериале.

"Клан Сопрано" получил премии "Эмми" и "Золотой глобус", вошел в списки лучших телешоу всех времен и до сих пор остается образцом для сценаристов и режиссеров.

