Умер звезда фильмов 'Супермен' и 'Звездные войны' Теренс Стэмп: почему он впервые женился аж в 64 года и какое неразумное решение погубило его карьеру

Британский актер Теренс Стэмп, один из самых известных актеров своего поколения, умер в возрасте 87 лет. О трагедии сообщила его семья, однако не уточнила ни место, ни обстоятельства.

NYTimes отмечает: Стемп вошел в историю кинематографа как одна из главных звезд 1960-х, а позже – как исполнитель ярких ролей в культовых блокбастерах "Супермен" и "Звездные войны". Его называли "мужчиной с голубыми глазами, которые разбивают сердца", а первые же работы на экране принесли международное признание.

За дебют в ленте "Билли Бадд" (1962) молодой актер получил номинацию на "Оскар" и "Золотой глобус". А уже через три года в "Коллекционере" (1965) он поразил публику совсем другим амплуа – маниакального похитителя, принесшего ему главный приз Каннского кинофестиваля. В 1960-х его имя стояло рядом с такими легендами, как Майкл Кейн, Джули Кристи и Джейн Шримптон.

Звездный час и падение

Впрочем, на пике славы Стэмп сделал шаг, который впоследствии назовет главной ошибкой жизни. Он оставил Голливуд и перебрался в Европу, где начал работать с итальянскими режиссерами, в частности с Пьером Паоло Пазолини в фильме "Теорема" (1968). Казалось, это откроет для него новые горизонты, однако все оказалось наоборот: карьера в США была прервана, а актер фактически исчез из поля зрения кинопромышленности на долгие годы.

Вдобавок в 1970-х Стэмп переживал творческий кризис, а затем даже жил в ашраме в Индии, где принял духовное имя. Возвращение произошло в 1980-х, когда актер сыграл генерала Зода в "Супермене" и "Супермене 2". Его образ безжалостного пришельца стал одним из самых известных кинозлодеев того времени. Позже его снова открыла для себя новая аудитория – благодаря роли трансгендерной Бернадетт в фильме "Приключения Присциллы, королевы пустыни" (1994) и роли бывшего преступника в "Англичанине" (1999) Стивена Содерберга.

При жизни Теренс Стэмп снялся в более чем 50 картинах. Среди них – "Бедная корова" (1967), "Уолл-стрит" (1987), "Звездные войны. Эпизод I. Скрытая угроза" (1999), "Будь сообразительным" (2008) и "Последней ночью в Сохо" (2021), где он сыграл одну из последних ролей. Кроме того, актер писал мемуары, романы и даже занимался озвучкой в видеоиграх.

Почему так поздно женился

Несмотря на популярность и славу, актер был долгое время одинокий. В 1960-х у него были романы с британской супермоделью Джин Шримптон и актрисой Джули Кристи, однако до брака дело не доходило. Стэмп объяснял это нежеланием терять свободу и тем, что "актрисы и модели хотели другой жизни, чем он сам".

Лишь в 2002 году, когда ему было 64 года, он впервые женился. Его избранницей стала 29-летняя австралийская фармацевтка Элизабет О'Рурк. Их союз вызвал волну обсуждений в прессе, однако брак оказался непродолжительным – супруги развелись через шесть лет.

