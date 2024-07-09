Украинский коллектив с самым активным фан-клубом признался, планирует ли участвовать в Нацотборе на Евровидение

Театрально-музыкальная украинская группа Schmalgauzen призналась, изменила ли мнение по поводу участия в Нацотборе на Евровидение после присуждения ей титула "коллектива с самым активным фан-клубом" в 2023 году. Музыканты не исключили такую возможность.

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Однако и пообещать фанатам пока ничего не могут. Об этом они рассказали в разговоре с ведущими канала М1.

Группа в составе трех солистов пришла с новинкой "Порцелянові очі", однако перед премьерой пообщалась о своей истории и планах.

Раньше у самобытных артистов спрашивали, не хотят ли они представить страну на европейской сцене, однако Schmalgauzen считали конкурс не своим форматом.

Сейчас они тоже ответили на вопрос, изменили ли мнение, негативно. "Пока нет", – заверили звезды.

Пока они планируют сосредоточиться на творчестве в Украине и перед своими фанатами. На вопрос, что музыканты сейчас считают "для себя", они ответили: "Наши люди, наши слушатели, наши ценители, наша страна".

Ранее OBOZ.UA писал, что назван первый город, где может пройти Евровидение 2025. Чем он интересен – читайте по ссылке.

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