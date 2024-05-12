Назван первый город, где может пройти Евровидение 2025: чем интересна Женева в Швейцарии и почему ее называют маленьким Нью-Йорком

После объявления победителя на Евровидении 2024 песенный конкурс в следующем году состоится в Швейцарии, поэтому возникает вопрос, в каком городе вероятнее всего пройдет шоу. Женева стала первым населенным пунктом, проявившим свою заинтересованность в проведении песенных соревнований. И хотя это решение далеко не окончательное, ведь Евровидение 2024 только закончилось, но ничто не запрещает собрать чемоданы и уехать на отдых в маленький Нью-Йорк.

Как сообщает EurovisionFun, конгрессно-выставочный центр Palexpo Geneva, вместимостью в 15 тысяч человек, может стать ареной для Евровидения 2025. Однако и без легендарного шоу здесь есть на что посмотреть: от музея искусства и истории до ботанического сада, от местной базилики Нотр-Дам до архитектуры квартала Les Grottes.

Несмотря на свою небольшую площадь, город готов принять множество туристов со всего мира. Здесь расположены штаб-квартиры ООН, ВТО, Красного Креста и других международных организаций, поэтому можно предполагать, что в случае подтверждения проведения Евровидения 2025 в Женеве конкурс будет проводиться в полной безопасности.

Звание маленького Нью-Йорка город получил из-за своего разнообразия языков. Хотя официальным является французский, но немало населения общается на итальянском, испанском и португальском.

Город имеет много достопримечательностей культуры: например 12-метровый стул без одной ножки ("Сломанный стул"), фонтан Же-До, Институт и музей Вольтера, площадь Бург-де-Фур, башня Молар, огромные уличные шахматы рядом с Женевским университетом и шоколадной фабрикой Favarger. Как видите, мест, которые стоит посетить немало, главное – желание и ресурс.

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