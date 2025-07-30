Украинский хит №1 ворвался в польский чарт: кому удалось покорить наших соседей

Совсем недавно украинская певица Анна Тринчер выпустила свой новый откровенный хит "Півонії" и уже успела занять первую позицию в разделе "Популярное" отечественного YouTube. Однако композиция понравилась не только слушателям из Украины, но и Польши, ведь уверенно ворвалась в чарт видеохостинга иностранной страны.

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Трек оказался на 21 строчке. Всего с момента премьеры клип на трек исполнительницы посмотрели 854 тысячи раз на платформе YouTube.

Анна Тринчер презентовала песню "Півонії" в пятницу, 25 июля. Откровенная композиция рассказывает о мгновенном притяжении к человеку с первого взгляда, а также возвеличивает женскую силу, страсть и харизму.

"Півонії" – это история о моменте, когда взгляд встречает взгляд, а между двумя людьми вспыхивает искра, которая перехватывает дыхание. Песня погружает слушателя в тонкий мир фантазий, где тела и энергии ведут воображаемый диалог, полный желания и близости. Эта песня для того, чтобы каждая женщина почувствовала себя "той самой", – описала свой трек знаменитость.

Как призналась Анна Тринчер, она хочет, чтобы хит "Півонії" стал для ее слушательниц личным гимном-одой наслаждения от себя.

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