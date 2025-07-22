Топ-продюсер Вадим Лисица забил тревогу из-за украинских музыкальных трендов и жестко 'проехался' по Юрию Никитину, который 'свалил за границу'

Украинский музыкальный продюсер Вадим Лисица жестко раскритиковал коллегу Юрия Никитина, который уже длительное время находится за границей. Поводом для эмоциональной реакции стала публикация Никитина в Instagram после боя Александра Усика на стадионе "Уэмбли", где тот рассуждал о единстве украинцев, вдохновляющей атмосфере вечера и желании создать масштабный международный музыкальный проект.

Видео дня

Никитин написал, что ощущение подъема на "Уэмбли" вдохновило его на идею "самого масштабного, всемирно известного украинского музыкального проекта", который должен был бы стать "примером гордости и единства" для украинцев в мире. Но такая патетика, похоже, только разозлила Вадима Лисицу, который подчеркнул в Facebook: сейчас не время для мечтаний из-за рубежа, когда в самой Украине музыкальная индустрия переживает опасную деградацию.

"Очень сильно оху*ваю от некоторых своих бывших коллег (быстро свалили за границу, поэтому и бывшие). Пишут, как круто было на "Уэмбли", какой крутой Усик и как бы круто было сделать музыкальный проект с мировым признанием. Юра! Хватит уже гонять воздух! Возвращайся домой и давай работать! Хватит издалека писать философские тексты и рассказывать о несуществующем опыте в TikTok. Просто давай *башить. У нас в чартах руснявые самки и ИИ-проекты своим дерьмом перекрывают кислород настоящим талантам. Нужно качество. А ты про Уэмбли", – эмоционально обратился Лисица к Никитину.

Пост мгновенно получил огласку в соцсетях. Продюсера поддержала и певица Мария Бурмака, которая отметила в комментариях, что он "все правильно сказал", и поблагодарила за то, что публично озвучил болезненную для индустрии правду.

Возмущение Лисицы имеет под собой и фактическую почву – достаточно взглянуть на музыкальные тренды YouTube в Украине. По состоянию на сегодня в топе:

DOROFEEVA & POSITIFF – "Смак-печаль". "Не летів би, але мушу" – песня, полностью созданная искусственным интеллектом. Та же песня (№ 2), но с другого YouTube-канала. МЭЙБИ БЭЙБИ – "Неблагополучная Семья" (дис на INSTASAMKA & MONEYKEN). МЭЙБИ БЭЙБИ – "Силиконовый Гном" (INSTASAMKA NOT LIKE US).

То есть более половины топа – это или российский контент, или искусственные музыкальные симулякры без человеческой эмоции и смысла. Вадим Лисица предупреждает: такая ситуация крайне опасна для культурного поля Украины. Во-первых, популярность российских артистов во время войны – это угроза информационной и музыкальной безопасности. Во-вторых, экспансия контента, сгенерированного искусственным интеллектом, вытесняет настоящих украинских исполнителей, которые творят со смыслом, голосом и душой.

Ранее OBOZ.UA писал, что Тина Кароль забила тревогу из-за ИИ-песен с российским следом, которые заполонили украинские чарты. В YouTube все чаще появляются композиции, которые быстро набирают миллионы просмотров, несмотря на отсутствие содержания, авторства или культурной ценности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!