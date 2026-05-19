Украинский чарт возглавила песня, которая вышла 11 лет назад: почему она снова популярна

Музыкальные чарты в Украине возглавил трек Go британского электронного дуэта The Chemical Brothers, который вышел еще 11 лет назад. Если на позапрошлой неделе композиция находилась лишь на 17 месте, то уже на прошлой – поднялась на первую строчку в YouTube Music и Spotify.

Эти данные имеются на соответствующих платформах. Песню выпустили еще 4 мая 2015 года как второй сингл с альбома Born in the Echoes. После релиза трек имел успех среди фанатов электронной музыки, однако в 2026 году пережил новую волну популярности – уже благодаря соцсетям и Netflix.

Причиной неожиданного возвращения трека в чарты стал фильм "Вершина" (Apex), который недавно вышел на Netflix. В ленте звучит Go во время сцены с Тэроном Эджертоном: его герой танцует с арбалетом в руках, пока главная героиня пытается сбежать. Именно этот момент массово начали распространять в соцсетях и он, как видим, стал вирусным.

По словам режиссера фильма Бальтасара Кормакура в комментарии People, использовать Go предложил сам Тэрон Эджертон. После премьеры эта сцена быстро превратилась в мем, а пользователи соцсетей начали массово снимать под трек шуточные видео.

Уже более двух недель композицию активно используют в вирусном контенте по всему миру, где она также возглавляет чарты.

Как сообщает Billboard, на фоне популярности в TikTok и Instagram прослушивания Go в Spotify выросли на 429%. Именно из-за вирусности в соцсетях, а не только лишь благодаря самому фильму, трек снова стал глобальным хитом. Песня вернулась в чарты разных стран, а в Великобритании поднялась до 7 места – это первое попадание The Chemical Brothers в британский топ-10 за последние 22 года после хита Galvanize 2004 года.

Интересно, что это не первый случай, когда старые песни получают новую жизнь благодаря кино или сериалам. Ранее похожий эффект имели Running Up That Hill Кейт Буш после "Очень странных дел", Murder on the Dancefloor Софи Эллис-Бекстор после фильма "Солтберн" и Unwritten Наташи Бедингфилд после "Кто угодно, кроме тебя".

