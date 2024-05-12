Украинские звезды показали своих мам и тех, для кого мамами стали они сами. Трогательные фото

День матери в Украине отмечают каждое второе воскресенье мая, а в этом году этот праздник пришелся на 12 мая. В эту дату мы поздравляем своих самых родных, а звезды шоу-бизнеса даже делятся с поклонниками фотографиями со своими мамами, а некоторые даже с теми, кому сами дали жизнь.

Эти снимки стали настоящим подарком для поклонников, которые могли увидеть своих фаворитов в обычном, семейном кругу, где важнее не слава, а любовь и поддержка родных. OBOZ.UA собрал поздравление украинских звезд в Instagram с Днем матери.

Ирина Билык

Мама певицы ушла в свет в 2020 году, поэтому свое масштабное видеообращение Билык записывала одна из букетом роз в руках.

"Сегодня, как обычно, каждый год во второе воскресенье мая в Украине очень особенный праздник – День матери!" – подписала она видео.

Светлана Тарабарова

"Быть мамой. Это одновременно сверхсложная и ценная миссия. Быть мамой – это и чувствовать безграничную любовь и закрываться в туалете на 5 мин в слезах. Это тоже быть мамой. Быть мамой – это быть умной и быстрой, быть мамой троих – это быть сверхскорой. И, честно говоря, я могу продолжать эти сравнения еще очень долго… Вывод один – быть мамой – это баланс, которого мы все ищем", – отрефлексировала певица.

Елена Мозговая

Продюсер "подняла" архивы и раздобыла детские фотографии с детьми. "Приветствую себя с прекрасным Праздником! У меня он тройной", – написала она.

Тоня Матвиенко

Певица подошла креативно к вопросу поздравлений. Она сначала опубликовала несколько фотографий с огромным букетом роз, но среди кадров вставила одну, на которой она в футболке со своими родными дочками.

Память о матери Нине Матвиенко звезда выразила в InstaStories, поделившись несколькими фото со своими детьми и мамой, которой уже нет в живых.

Николас Корма

У мамы блогера Николаса Кармы двойной праздник: День матери и день рождения.

"Моя опора, моя поддержка, моя вселенная. Мама, спасибо Вам за все. Вы работали, как проклятые всю жизнь, чтобы дать нам лучшее. Спасибо, что воспитывали сердцем и привили любовь и искренность к миру. Спасибо, что Вы такая, ведь я перенял Ваш характер и здесь даже слов не нужно, я просто наблюдал за вашими поступками, действиями, вашей искренностью и перенимал все. Спасибо, что научили жить достойно, научили отстаивать себя, быть сильным. Я всегда чувствовал, что у меня есть ваша поддержка, поэтому не изменял себе и шел до конца. Теперь пришло время, когда я стал вашей поддержкой! Я сделаю все, чтобы вы никогда не плакали, никогда не переживали и никогда ничего не боялись. Вы – моя Вселенная. Я благодарю Бога, что он подарил мне именно такую маму. Люблю", – разлого поздравил он.

Екатерина Осадчая

Сегодня трижды мой праздник. А еще праздник миллионов мам и я обнимаю каждую, ведь быть мамой – это самый ответственный и самый сложный из всех наших проектов и работ. Быть мамой не предполагает отпусков или выходных и, когда рождается первый ребенок, ты сначала думаешь, что первый год самый сложный, а потом оказывается, что это кто-то придумал для того, чтобы родители сразу не отчаивались, что это еще цветочки, – написала телеведущая и продолжила, – Хочу пожелать мамам выдержать эту гонку, желаю крепких нервов и крепких аргументов на каждом повороте. Это только в рекламах дети розовенькие и улыбающиеся. В жизни они разные и нуждаются в выдержке."

Сара Киперман

14-летняя дочь певицы Веры Брежневой опубликовала в InstaStories счастливое фото с мамой и коротко подписала: "Happy mother's day".

Андре Тан

Модельер посвятил целую оду маме, добавив к ней свое детское фото.

"Торговал бы рыбой на базаре, если бы не мама… Мама – это самый главный человек в нашей жизни. Мы можем вырасти, стать самостоятельными и создать свою семью, но для наших родителей мы всегда останемся маленькими детьми и это ощущение бесценно. Я безгранично благодарен моей мамочке за то, что она поверила в меня в детстве и поддержала мой творческий путь. Еще в 9 лет, когда я часами просиживал за рисованием платьев, именно мама смогла разглядеть во мне талант. все возможное, чтобы его развить. Благодаря ей я собрал целую коллекцию из 65 журналов с моими эскизами, а в 10 лет она записала меня на курсы кроя и шитья при Доме офицеров. Кто знает, кем бы я стал, если бы не мамина поддержка?" – признался он.

В частности свою любовь к сыну выразила и мама в комментариях. "Мой милый сынишка, я тебя очень люблю", – написала она.

Виктор Бронюк

Певец распространил видео, на котором его мать вспоминает детские пакости сына. "Мамино сердце хранит столько трепетных воспоминаний, о которых и сам уже иногда забываешь. А мама помнит каждый шаг, каждый миг. Спасибо, моя родная, что вы с отцом всегда поддерживали во всем и научили нас с сестрой главному – человечности, порядочности, любви к родной земле, поддержке семьи и другим!" – рассказал он.

Маша Ефросинина

"Еще вчера я собирала для этого сообщения о Дне Матери щемящие фотографии с детьми и своей мамой, как вдруг произошел этот диалог с моим сыном. И я почувствовала, что в этот день я хочу говорить не о своей маме (хотя это лучшая женщина в мире, которая до сих пор дает мне ощущение защиты и уюта), не о себе, а о сегодняшней украинской матери.." – написала Ефросинина и отметила несколько моментов важности мамы для современных детей.

Екатерина Тишкевич

"Поздравляю свою мамушку с Днем матери. Сейчас многие психологи говорят о важности сепарации от родителей, но как можно сепарироваться от этой красавицы?" – написала актриса, добавив несколько фото с мамой.

Злата Огневич

"Сегодня – День матери. Мамушик, люблю тебя сильно! Ты – лучшая мама в мире, а теперь еще и бабушка нашего Маркуни. Спасибо за твою преданность, заботу и безграничное терпение. Знай, что я рядом! Мой львенок", – высказалась певица.

Антонина Хижняк

"Мамочка моя, сколько всего ты пережила, спасибо тебе, что подарила мне жизнь и пыталась дать мне и брату, все что могла. Несмотря на все, ты сохраняешь оптимизм, бодрость духа, сочетаешь необычайный профессионализм и невероятную женственность. Ты научила меня не сдаваться, верить в собственные силы, работать и получать удовольствие от жизни. Люблю тебя, моя родная, спасибо за все!" – написала актриса.

Андрей Бедняков

"Лучшие мамы в мире. Цените своих мам. Звоните. И берите трубку сразу. С первой секунды. А не перезванивайте позже. Когда будет удобно… может быть поздно", – поздравил телеведущий и маму, и жену.

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