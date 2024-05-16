Украинская певица рассказала, как Тина Кароль отказала ей в переводе русскоязычного хита, и назвала причину

Украинская певица Диана Глостер (Diana Gloster) прокомментировала отказ коллеги Тины Кароль на официальный перевод ее русскоязычной песни "Я все еще люблю", которую она написала 9 лет назад. Сейчас артистка понимает, что допустила ошибку, ведь, как впоследствии выяснилось, существовал определенный список треков, которые Тина Кароль позволяла переводить, а выбранный хит к нему не попал.

В последнее время Кароль массово украинизирует свои русскоязычные песни, потому молодая исполнительница надеялась, что на ее версию дадут права, но этого не произошло. Диана Глостер рассказала в интервью Министерству премьер, что все же осталась довольна, ведь ее творчество заметили и распространили на другую аудиторию.

"Ровно через час, после того, как мы запостили этот Reels, она сделала репост себе в сториз и написала, что это очень красиво. Но, к сожалению, мы не можем получить права на эту песню", – рассказала Глостер.

Она отметила, что на момент записи кавера с Гидаятом Сеидовым не знала, что Тина Кароль имела список песен, которые позволяла переводить.

"Есть перечень уже вышедших песен, которые исполняют в новой версии украиноязычной. И так случилось, что мы выбрали именно ту песню, которую, к сожалению, нам не могут предоставить. Мы просто не знали, что там есть этот перечень. Мы сначала записали", – продолжила певица.

Свою ошибку артистка поняла и уже объявила выход следующего кавера: "Я верю в то, что мы попробуем еще раз, и все-таки у нас получится. С другой песней. Потому что мы сейчас еще одну перевели, и хотим попробовать. Ну, слушайте, у Тины столько хитов, что есть что переводить. Они действительно классные, и хочется, чтобы эти песни жили дальше".

Ранее OBOZ.UA писал, как певец OKS получил разрешение от Тины Кароль на перевод песни "Ноченька". Оказалось, что не только этот хит артист решил украинизировать.

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