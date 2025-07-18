Украинская модель отшила 72-летнего миллиардера, но передумала, увидев его Porsche: правда о нашумевшей истории и что известно о девушке

На днях на просторах сети наделало немало шума видео с участием украинской модели Виктории Шевченко. Девушка стояла на одной из улиц Монако и привлекла внимание 72-летнего австрийского миллиардера Петера Кенига, который решил подойти к ней и пообщаться. Сначала она игнорировала ухажера, однако, когда увидела его дорогой автомобиль Porsche 911, кардинально изменила поведение.

Видео дня

Модель сразу начала улыбаться бизнесмену и в конце концов села в машину и поехала вместе с ним. OBOZ.UA подробнее расскажет о нашумевшей ситуации и что известно о девушке, которая завоевала сердце богача.

Впервые ролик появился на YouTube-канале Pistons Brothers. Когда именно было опубликовано видео выяснить не удастся, ведь его уже удалили со страницы, однако на просторах сети запись сохранилась, более того, стала довольно вирусной. Точно неизвестно, сняли ли в этом ролике ситуацию из реальной жизни, или обнародовали постановку для увеличения просмотров, но вызвать резонанс авторам точно удалось.

Интересно, что Викторию Шевченко и Петера Кенига несколько раз видели в компании друг друга на светских мероприятиях. Так, например, 15 октября прошлого года они вместе посетили официальный запуск токена Steelcoin в Европе. Тогда миллиардер взял с собой дочь, актрису Коко Кениг, а это указывает на то, что она знает о романе отца с гораздо более молодой девушкой.

23 января этого года их сфотографировали как пару на 82-м Венском филармоническом балу. Кадр обнародовали на сайте британского агентства стоковых фотографий Alamy, а в подписи Викторию Шевченко назвали спутницей Петера Кенига. Поэтому видим, что отношения миллиардера и модели затянулись, однако вместе ли они до сих пор не известно. Ни австриец, ни уроженка Украины никак не комментируют свой роман.

Что известно о модели

Виктория Шевченко работает в индустрии моделинга, а также является актрисой дубляжа, стилисткой и ведущей. Она родилась 19 июля в городе Верхнеднепровск, что на севере Днепропетровской области. Позже девушка переехала в Крым, а со временем в Подмосковье.

Участвовать в конкурсах красоты Виктория Шевченко начала еще в юности. В 2017-м она стала первой вице-мисс на "Мисс Республика Крым". В том же году девушка победила в конкурсе "Miss Geometria Симферополь".

Кто такой Петер Кениг

Петер Кениг – австрийский бизнесмен, который живет в Вене. Он работал руководителем, а также занимал наблюдательные должности во многих успешных организациях, таких как Jacob König Real Estate, Trading & Management Services GmbH, König Holding AG, König TAG Trading GmbH, König Holding AG и другие. На просторах сети его называют миллиардером и значимой фигурой в секторе железа и алюминия.

Известно, что в 1990 году Петер Кениг связал себя узами брака с моделью венгерского происхождения Барбарой Чополай. У них родилось двое детей: сын Петер и дочь Хелен, однако со временем супруги решили разойтись. В 2004-м он познакомился с работницей банка Леоной. Кениг был старше избранницы на 32 года, однако это не помешало им сыграть свадьбу. Леона родила бизнесмену дочь Яну. Пара прожила вместе 13 лет после чего приняла решение развестись.

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