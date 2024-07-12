'Авто спасло нас от гибели'. Звездный дизайнер Дарья Донец – о маме Илона Маска, вещем сне 24 февраля и об актуальности модных показов в Украине

Украинский дизайнер одежды Дарья Донец – автор коллекций "Рыбки" и "Ракушки" (укр. – "Мушлі") – влюбила в свои работы Мэй Маск (маму Илона Маска), Екатерину Осадчую, Тину Кароль, Олю Полякову, Дашу Астафьеву и других.

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В откровенном интервью для OBOZ.UA она рассказала не только об истории бренда Darja Donezz, о котором ее чаще всего спрашивают, но и впервые поделилась болью от развода родителей, призналась в сомнениях в себе и рассказала, как чуть не погибла от российского снаряда. Также дизайнер из Донецка раскрыла свою настоящую фамилию, поделилась, почему привезла детей в Португалию, чем отличается обучение за границей, и прокомментировала уместность недельных показов мод во время войны.

Донец – это настоящая фамилия, а не псевдоним

– Да, я действительно Дарья Донец из Донецка, очень точное совпадение! (Смеется.)

Еще в детском саду я говорила, что хочу стать дизайнером одежды, чем удивляла своих сверстников. Возможно, это было под влиянием мексиканского сериала "Просто Мария" (улыбается).

Когда мне было 10 лет, родители развелись. Мое сердце было разбито настолько, что наполняла его своим вымышленным миром – все время рисовала одежду для кукол и замечала, что, когда рисую, на меня обращают внимание и я чувствую себя нужной. Очень поддерживала бабушка, говорила, что это не просто детский восторг и нужно что-то с этим делать.

В Донецке не было брендов, модной индустрии или Недели моды, об этом я только видела по телевизору и читала в журналах, что давало мне пищу для собственных фантазий, но, кроме бабушки, никто в меня не верил. В школе, не имея возможности покупать новые вещи, я переделывала старые, занималась уроками шитья после уроков, находила швей, которые за небольшие деньги воплощали мои идеи.

Первые шаги в моде

– Не помню, откуда узнали о модельном агентстве "Парадиз", но в седьмом классе в Доме культуры "Юность" состоялся мой первый показ. Поскольку я не могла оставить маму одну и поехать в столицу, чтобы учиться там на дизайнера одежды, то поступила в Донецкий национальный университет на факультет журналистики – думала, если не могу быть в моде, то хоть о ней буду писать.

Но уже на первом курсе начала подрабатывать в ателье недалеко от университета. Там я подбирала ткани, рисовала одежду подругам и клиентам. Тогда поняла, что я в своей среде. Потом овладела техникой создания одежды по технологии nuno felting и начала продавать одежду через интернет.

В 2014-м приняла участие в Donetsk Fashion Days, и в этом году пришлось бежать от боевых действий в Донецке. Я потеряла свою команду, потеряла все, но смогла начать с нуля в Харькове. Там днем и ночью шила одежду с помощью техники фелтинга и продавала эти вещи, параллельно ища швей, пытаясь собрать новую команду.

В Украине в то время было очень мало мастеров, которые владели этой техникой. Тогда я начала стучать в дверь Ukrainian Fashion Week в Киеве, что, мол, есть начинающий дизайнер. Так мне позволили представить себя в шоуруме. И уже в следующем году я приняла участие в сборной молодых дизайнеров – сделала несколько показов, каждый раз ездила ночным поездом Харьков – Киев с чемоданом, где были все мои модели одежды. Потом, когда пришло время ребенку идти в первый класс, нужно было где-то осесть. Я понимала, что центр моды, где тебя могут узнать, где можно иметь больше клиентов, – это столица, и мы переехали в Киев. Сейчас, вспоминая, думаю, откуда у меня было столько сил это делать...

Каков был первый успех Дарьи Донец

– Первый успех, наверное, пришел тогда, когда вдруг стали покупать мои вещи... Но так, чтобы я действительно почувствовала, что было до, а что после, – это был первый показ коллекции "Рыбки" в 2019 году, после которой стилисты Мэй Маск (мама Илона Маска), Тины Кароль, Екатерины Осадчей, Насти Каменских, Оли Поляковой и многие другие известные люди начали надевать вещи бренда! Обо мне начали писать в журналах Vogue, Elle и т. д. Я тогда даже не могла представить, что эта коллекция станет столь популярной! Поначалу идея была для меня вообще удивительной: ну какие рыбки? Но хорошо, что меня поддержал стилист, и мы это сделали.

Это опять-таки о том, что мне всегда нужно чье-то одобрение.

Как мама Илона Маска стала поклонницей бренда Darja Donezz

– Однажды в моей команде поинтересовались, кого бы я хотела одеть. Я пошутила, что маму Илона Маска. А они взяли и отправили мою коллекцию стилистам Мэй Маск!

Раз еду домой усталая, расстроенная. Вижу, звонит моя пиарщица и сообщает, что стилист мамы Илона Маска заказала у нас два изделия! Я стала первым украинским брендом, который она выбрала! Настроение сразу изменилось, так что расплакалась тогда от эмоций.

В следующий раз Мэй Маск появилась в моей жизни спустя месяц после полномасштабного российского вторжения. На тот момент я находилась на западе Украины, и мне нужно было придумать, как вывезти свою коллекцию из студии в Киеве. Все ведь сидели по подвалам, мало что работало. И вот я нахожу неизвестного курьера на одном приложении, а через неделю после доставки позвонила моя пиарщица, что Мэй Маск снова заинтересована в моих изделиях.

Как история и искусство вдохновляли Дарью Донец на новые идеи

– Картину Сандро Боттичелли "Рождение Венеры" я увидела во Флоренции, когда впервые уехала за границу в Италию в 2016 году. Была так поражена, что не передать словами! Тогда я еще не знала, какую роль она сыграет в моей жизни.

Как-то я просто сидела в Instagram и увидела ту же картину Сандро Боттичелли, начала читать, что вообще означает ракушка. Оказалось, что это символ жизни и плодородия. И сейчас вижу ракушки повсюду. Как в психологии – только ты что-то узнаешь, начинаешь замечать это вокруг, хотя оно и раньше было.

Так вот, эти ракушки меня просто преследовали! (Улыбается.) И я начала их рисовать. К тому же они идеально сочетались с рыбками – этакая морская тематика. Когда рисовала финальный выход для показа коллекции в феврале 2022 года, – у меня до сих пор есть эскиз того прозрачного платья – у модели две ракушки на груди: одна внизу в зоне бикини. Я решила добавить еще одну – на голову, вместе с перьями. Получилось просто идеальное сочетание!

Я читала в книге Анны Латур "Волшебники парижской моды", что накануне Первой мировой войны перо было очень популярным аксессуаром. Даже помню цитату оттуда: "Женщины, одетые султанами моды, танцевали, махали перьями на голове, не зная, что ведут к мировой катастрофе".

За две недели до начала полномасштабного вторжения я представила эту коллекцию – началась большая война (плачет).

О начале полномасштабного вторжения России в Украину

– В ночь на 24 февраля мне снится, что я в Донецке, иду по проспекту Ильича, повсюду тьма. И в этот самый момент проснулась от звука летящей ракеты! Я побежала к маме, чтобы ее разбудить, но она уже бежала мне навстречу. Мы собираем вещи, детей, нам очень страшно. Решаем ехать в Харьков. Новости я не читала, потому даже не догадывалась, что там произошли первые взрывы!

По дороге моя машина вдруг начинает издавать странные звуки, которые я раньше не слышала. И пока муж пытался понять причину, наконец-то взяла телефон, чтобы узнать новости. Я верю, что автомобиль сделал это, чтобы остановить нас и дать мне возможность прочитать, что происходит, потому что кто знает, что произошло бы по дороге на Харьков. Поэтому мы развернулись и поехали в Макаров (Киевская область) к моим родственникам, у которых там есть дача.

Позже оказалось, что трасса в Макарове была дорогой российских войск в наступлении на Киев. Неделю мы жили в подвале, я постоянно думала о детях, сердце разрывалось. Молилась, чтобы если прилетит ракета, успеть прикрыть их собой. Единственное, чего хотела в тот момент, – это просто чтобы мы выжили (плачет).

Когда исчезла мобильная связь, решили с мужем пойти в центр, чтобы попытаться позвонить моему отцу и сообщить, что мы живы. Этот поход был как глоток свежего воздуха, пока не начался обстрел. Мы побежали к чужому забору и услышали свист от снаряда, понимая, что сейчас упадет, но куда – неизвестно. Мне было стыдно перед мамой за свой поступок, тогда на адреналине я мало что осознавала, но и дальше бездействовать в доме родственников уже не было сил.

Через несколько дней нам удалось уехать. По дороге я пыталась смотреть только вперед, объезжать разрушенную технику. Сыну, к сожалению, пришлось увидеть тело сгоревшего человека... Месяц мы пожили на западе Украины и оттуда уже отправились в Португалию, где нам предоставил жилье мой дядя.

Об адаптации детей к жизни в Португалии

– Мне очень интересно в Португалии, здесь столько всего, чувствую себя ребенком, оставленным в игрушечном магазине. Очень красивая архитектура, много света, цветов, здесь – жизнь!

Мой сын учится сразу в двух школах – до обеда в португальской, а после – на дистанционном обучении в МУШ (Международная украинская школа. – Ред.). Уже второй год у него нет первого сентября, ведь обучение в Португалии начинается во второй половине сентября. И каждый год это другая дата, о которой становится известно примерно за десять дней до учебного процесса.

Соответственно нет прощального звонка, обучение заканчивается либо в первой, либо во второй половине июня. Интересная ситуация здесь и с учителями: их очень часто переводят из одной школы в другую, меняются классные руководители, не так, как у нас – один учитель с пятого класса до выпускного.

В каждой школе для иностранцев есть дополнительные занятия португальского языка. Когда идет урок португальского, мой сын вынужден покидать свой класс и идти в "особый" класс для иностранцев. Я иногда смотрю на него и не знаю, как он все это выдерживает, но детская психика устойчива...

Дочери скоро шесть лет, и ей гораздо легче. Ее португальское произношение уже почти ничем не отличается от местного. Удивительно, как устроен детский мозг – способен выучить чужой язык, просто находясь в португальской среде.

Для встречи как с учителем, так и с воспитателем нужно договариваться заблаговременно или общаться с помощью электронной почты. Причем на e-mail они отвечают очень быстро!

Могу сказать, что здесь некая невероятная синергия прошлого и настоящего, этому стоит поучиться. Есть определенный вайб от использования чего-то прогрессивного и параллельно – встряхивания пыли прошлых времен.

Почему мода в Португалии кардинально отличается от украинской

– Я бы сказала, что она самобытная. И мне, наверное, нравится, что здесь ее нет (улыбается).

Португальцы какими-то другими вещами наполняют свою жизнь: едой, прогулками, общением – простыми, классными, фундаментальными вещами, которые действительно успокаивают тебя изнутри, делают лучше. С другой стороны, не могу сказать, что одежда противоречит этому всему, но они мало уделяют этому время, и мне это нравится.

Участие в Lisbon Fashion Week и уместность таких показов во время войны в Украине

Когда началось полномасштабное вторжение России, Ukrainian Fashion Week приостановил показы в Украине и пытался получить поддержку других недельных показов мод в Европе. В этом году в Лиссабоне предоставили возможность для наших дизайнеров представить свои коллекции. И поскольку я здесь, то, как говорится, сам Бог велел…

Что касается уместности показов – сложный вопрос... Возможно, кому-то будет казаться, что показы или другие культурные события сейчас не ко времени, но, с другой стороны, творчество – это настоящее спасение для многих, особенно в трудные времена.

Поэтому считаю, что за границей нужно показывать наших талантливых дизайнеров, таким образом напоминая об Украине. Наша страна – это не только о войне, но и о прекрасных людях, которые, несмотря ни на что, способны творить красоту. (Уже после интервью стало известно, что Ukrainian Fashion Week впервые после полномасштабного вторжения проведет показ в сентябре 2024 года. – Авт.)

Как Lisbon Fashion Week изменил ее жизнь в Португалии

– Любое проявление носит составляющий характер. Я показала коллекцию – меня увидели, кто-то заметил, кто-то узнал. Не могу сказать, что это прямо "жизнь до и после", но у меня появились клиенты в Португалии.

Недавно известная португальская актриса надела костюм с медузами на премьеру своего фильма. Португальский журнал использовал вещи из моей коллекции для своей съемки, но это о продажах, это об узнаваемости. Пока продолжаю заниматься продажами коллекции только онлайн. Ведь чтобы открыть моно для изготовления вещей за границей, нужно иметь производство и большую уверенность в том, что обеспечит ассортимент магазина и его доход. Плюс иметь ресурс, который ты готов потратить, вложиться и не ждать, что тебе нужно как можно скорее вернуть, потому что весь фэшн – это игра в очень длинную игру.

Планы на будущее

– Я не знаю, что сказать. Будущее у меня всегда похоже на пазл LEGO, без инструкции и с меняющимися деталями. Я знаю, чего хочу, но схемы, как этого добиться, нет. Мне нужно увидеть эти "изменчивые детали" и разрешить событиям происходить, чтобы собирать дальше. Так было всегда...

Самое прекрасное воспоминание детства, которое всю жизнь со мной и, наверное, в которое очень часто мысленно возвращаюсь, – это Крым. Мне восемь лет, родители и их друзья, все счастливые и шумные, едем по серпантину, в окно вливается настойчивое жаркое солнце и пейзаж бескрайнего моря. Играет кассета с любимыми песнями, эти ритмы невиданных южных стран...

Сейчас я живу в стране вечного солнца и бескрайнего океана и мечтаю сесть за руль, усадить в машину семью, включить песни детства и помчаться навстречу себе. Я стараюсь приезжать в Украину, не так часто, как хотелось бы, но все же – по работе и увидеться с родными.

Честно говоря, не думала, что это интервью будет важно для меня. Не с точки зрения рассказать о своем бренде, а с человеческой стороны. Во время нашей беседы, моих раздумий я почувствовала, что когда очень долго чувствуешь себя невыслушанной, с внутренним протестом и невосприятием того, что происходит вокруг и нет возможности на это повлиять, особенно в детстве, то держишься за этот неправильный хрупкий мир, заглушая много того, что внутри.

На всю жизнь потом формируется желание доказать себе, что ты что-то в этой жизни можешь, и через любимое дело полюбить, ценить и уважать себя.

С другой стороны, так и остаешься без опоры, которая формируется внутри семьи через любовь и отношения родителей, которая становится на всю жизнь источником уверенности и любви к себе. Потому и строишь сам себе эту опору, то и дело, после каждого тайфуна.

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