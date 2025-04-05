Есть ощутимый прогресс и первые детали размещения контингента для безопасности в Украине, – Зеленский

В Офисе президента в субботу, 5 апреля, состоялась встреча украинских военных и политического руководства с начальниками штабов обороны стран-партнеров. Обсуждение касалось гарантий безопасности, в частности возможной отправки иностранного контингента на нашу территорию.

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Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. "Есть ощутимый прогресс и первые детали относительно того, как может быть размещен контингент партнеров для безопасности", – написал он в Telegram.

ОП посетили адмирал Энтон Радакин из Великобритании и генерал Тьери Бюркар из Франции.

Судя по фото, опубликованных пресс-службой, в обсуждениях также принимали участие министр обороны Украины Рустем Умеров, главнокомандующий Александр Сырский, заместитель главы ОП Павел Палиса и другие.

"Благодарен всем странам, которые нам в этом помогают, и Великобритании и Франции за лидерство. Именно такая совместная работа, когда все нацелены на сильный результат, помогает приближать надежный и длительный мир в Украине", – заявил Зеленский.

Как писал OBOZ.UA:

– 2 апреля Павел Палиса заявил, что в формировании миротворческой миссии в Украине могут принять участие более десяти стран.

– Ранее президент Финляндии Александр Стубб объяснил, что введение миротворцев возможно только при условии результативных мирных переговоров.

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