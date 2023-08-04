Уехала в Москву, а потом в США: как сложилась судьба первой "Мисс Украина" и где она сейчас. Фото и видео

Первый конкурс красоты всеукраинского масштаба провели в нашей стране 2 и 3 февраля 1991 года. По сути, это было состязание "Мисс Украина-1991", однако название адаптировали к варианту "Українська красуня". Победила в нем киевлянка Ольга Овчаренко.

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Девушке тогда было всего 17 лет. Сейчас первой "Мисс Украина" – 49, живет она заграницей. Интересно, что в сети можно посмотреть сохранившуюся видеозапись соревнования (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Согласно известной информации, Овчаренко участвовала в "Мисс Украина-1991" как вице-мисс столицы.

Директор шоу Ян Медников в интервью украинским СМИ в 2016 году рассказывал, что женщина уехала в Москву, а потом в США. "С тех пор я ее не видел", – говорил он.

Отец победительницы Юрий Григорьевич сообщал, что живет украинка в Лос-Анджелесе. Там она владеет компанией, которая занимается архитектурой и дизайном. Овчаренко вышла замуж и родила двух дочек: Инну и Марию.

Первое общенациональное состязание "Українська красуня" состоялось в Киеве в Дворце культуры "Украина". Мероприятие вел Антин Мухарский. В первый день проходил конкурс зрительских симпатий, а во второй объявили имена победительниц.

Директор шоу Медников признался, что сам конкурс был планово-убыточным, потому что дворец "Украина" им сдали по цене стопроцентной билетной выручки. А билеты они могли продавать только по госценам. Основным заработком был продаж календарей с победительницами.

Первый директор "Мисс Украины" отметил, что сначала появились городские, областные, региональные конкурсы красоты, параллельно с ними – конкурсы в университетах и в школах, на предприятиях и тому подобное.

"Идея национального конкурса витала в воздухе, оставалось ее реализовать", – сказал он.

Медников уверен, что первое общенациональное состязание было абсолютно честным, в отличие от следующих. Девушки, по его словам, "испытывали абсолютное счастье от участия, верили в победу и справедливость жюри".

"Они не заметили сложностей. Они жили в лучшей гостинице Киева – "Президент-отеле", питались в ресторане. Для всех знаковым событием стала дегустация крабовых палочек – страшного деликатеса по тем временам. Мы обеспечили участниц всем необходимым: от туфель и колготок до вечерних платьев. Нынешнему поколению сложно понять, что значит в условиях советского дефицита получить в подарок французские туфли, купальник или косметику. Девушки почувствовали себя звездами и купались в лучах славы", – вспомнил организатор.

На сцене зрителей развлекали народными песнями хора имени Веревки, танцами ансамбля имени Вирского и шутками "Одесских джентльменов".

За первое место боролись 24 участницы. Овчаренко, кроме серебряной короны победительницы, получила цветной телевизор "Электрон", красную шубу, годовой контракт с модельным агентством и тур в Канаду.

Позже учительница Овачаренко рассказала "КП в Украине", что Ольга была очень скромной, даже стеснительной в школе и абсолютно не выделялась среди одноклассниц. Она даже не рассказывала о том, что пошла на городской конкурс красоты. В общенациональном "Мисс Украина" она поучаствовала уже будучи студенткой.

"Впервые во всей красе мы Олю увидели в день выпускного вечера. Она никогда не использовала в школе косметику, как нынешние девочки. А на выпускной бал пришла в открытом вечернем платье в пол с голыми плечами. И только тогда мы узнали, что она участвовала в городском конкурсе красоты", – вспомнила учительница киевлянки.

Как прошел первый конкурс красоты в Дворце культуры "Украина":

Как писал OBOZREVATEL, с 24 февраля 2022-го, когда Россия пришла на украинские земли с полномасштабной войной, тысячи женщин и мужчин отправились в военкоматы, чтобы встать на защиту Украины. На передовой оказались и люди из творческих профессий, среди которых певцы, танцовщики, стилисты, стендаперы, фотографы и дизайнеры. О мужчинах-моделях, которые променяли подиумы на защиту страны, можно почитать по ссылке.

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