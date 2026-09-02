Удар рядом с офисом "Люкс ФМ": Слава Демин вышел на связь после обстрела Киева

Украинский ведущий Слава Демин сообщил, что недалеко от офиса радиостанции "Люкс ФМ" произошел прилет российского дрона. О разрушениях в здании в результате циничной атаки РФ, которая не прекращается уже несколько суток подряд, он никакой информации не предоставил.

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С тревожными новостями знаменитость вышел на связь в Instagram-stories. Демин, не сдерживая эмоций, назвал российских террористов "выбл*дками", особенно учитывая, что рядом с их офисом находится школа.

Отдельно ведущий обратился к украинцам с призывом беречь себя, поскольку диктатор Владимир Путин способен на любые зверства, лишь бы сохранить свой "статус" в глазах граждан РФ: "Г*вно видит и чувствует, что ничего не может поделать. А своим рабам нужно показать хоть какую-то картинку перед выборами. Вот и делает все, чтобы хоть как-то навредить".

Подробнее о последствиях атаки в своих соцсетях рассказал продюсер "Люкс ФМ" Евгений Фешак. Он отправился на место ракетного удара в столице и показал, что там произошли серьезные разрушения на верхних этажах. К сожалению, не обошлось без раненых.

"Буквально в 400 метрах от нашего офиса прилетели два "Шахеда" с интервалом, наверное, в 60 секунд. Но главное, что жизнь продолжается. Люди ходят, все в порядке", – сказал Фешак.

Напомним, что 2 сентября страна-агрессор в очередной раз нанесла удар по Киеву с помощью БПЛА. В Шевченковском районе столицы дрон попал в 6-этажный жилой дом, а также известно о повреждении помещения одного из медицинских учреждений. В Голосеевском районе беспилотник ударил по складскому зданию. Кроме того, произошло возгорание на территории учебного заведения.

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